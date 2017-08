Vil verne kulturminne

Lokalhistorikar Kjell Ivar Brynsrud meiner det er feil å påstå at det vil koste 163 millionar kroner å flytte E18, slik at kulturminna i Eidanger blir berga. Til Porsgrunn Dagblad seier Brynsrud at kulturminna frå jernalderen har vore kjent i mange år, og at det er naturleg å flytte vegen.