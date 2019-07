Til helgen kommer tropevarmen – slik holder du huset kjølig

Til helga kommer varmen. For mange er dette etterlengtet, men med over 30 grader i lufta kan det bli i varmeste laget for enkelte, også innendørs. Heldigvis finnes det gode råd i varmen.

Det britiske magasinet Houzz har flere tips og triks for å holde temperaturen i huset nede på varme sommerdager.

1. Skru av lyset

Hold lyset slukket. Da holder det seg kaldt inne. Foto: Eva Susanne Drugg / NRK

Lys avgir varme, noen mer enn andre. For å holde ett hvert rom kaldt i sommer er det viktig å holde lysene slukket der det lar seg gjøre.

På sommeren er det dessuten lyst store deler av døgnet, så da er det kanskje ikke nødvendig med så mye lys uansett. Og bonusen er at du muligens får en litt billigere strømregning i slutten av måneden.

2. Frys putetrekket

Det høres kanskje rart ut, men å fryse ned putetrekket før du legger deg kan redde nattesøvnen i sommervarmen.

I natt fikk vi årets første tropenatt, og det forventes flere inn mot helgen, da kan kaldt sengetøy være godt.

Legg putetrekket i en plastpose og sleng det i fryseren. Ta putetrekket på puta igjen rett før du skal legge deg. Det kalde putetrekket holder seg kaldt helt til du sovner.

Fryst putetrekk kan redde nattesøvnen på tropenettene. Foto: Colourbox

3. Unngå å bruke komfyren

Hvis du leter etter en unnskyldning til å lage mindre mat, får du en her.

For å holde temperaturen nede på kjøkkenet og i resten av huset er det lurt å unngå å bruke kokeplater og komfyren.

I stede kan du for eksempel finne frem grillen i finværet eller lage en forfriskende salat.

4. Dusj kortere

En dusj varmer fort opp et lite bad. Foto: colourbox.com / colourbox.com

Ønsker du et kjølig bad i sommer, vil færre og kortere dusjer hjelpe på dette. En varm dusje varmer fort opp badet. Spesielt om badet er lite.

Kanskje kan du i stedet kan ta deg et bad i en innsjø?

5. Vaske mindre klær – og tørk dem ute

Å sette i gang vaskemaskin og tørketrommel på en varm dag vil garantert øke temperaturen i huset. Vask mindre klær og tørk dem ute vil holde varmen ute. I tillegg er det bra for miljøet.

Huset holder seg kjøligere om du heller tørker klærne ute. Foto: Martin Kierstein

6. Luft

Det sier seg kanskje selv, men det å lufte vil hjelpe mot et varmt hus.

Så fort temperaturen synker på kvelden er det lurt å åpne det som er av vinduer og dører. Da får du gjennomtrekk i huset og det vil gir frisk luft og kaldere inneklima. Hvis det er lite vind, kan det være lurt å kjøre i gang en vifte for å få luften til å strømme.

Sett opp vinduene i sommervarmen. Foto: Sigurd Steinum / NRK

7. Gjør varmeflasken om til kuldeflaske

Mange har kanskje en varmeflaske i huset som blir brukt til ømme ledd og vonde rygger, men denne flasken kan faktisk også komme til nytte på varme dager.

Fyll flasken med kaldt vann og legg den i fryseren. Ta den ut når du trenger å kjøle deg ned. Den kalde flasken kan også legges mellom sengetøyet før du legger deg. Det vil hjelpe på varme netter.

Men har du ingen varmeflaske, frykt ikke. Du kan også bruke fryseelementer eller fryste risposer for å kjøle deg ned mens du slapper av eller kanskje jobber.