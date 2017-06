Telemark og Vestfold kjemper om fylkesmannen

Det er samme vedtak Vestfold gjorde for under en uke siden. Dermed fortsetter kampen om fordelingen av de statlige arbeidsplassene mellom de to fylkene.

Bakgrunnen for de ferske vedtakene er at kommunalminister Jan Tore Sanner (H) har bedt Telemark og Vestfold bli enig om lokalisering av fylkeskommunen sin administrasjon og fylkesmannsembetet i en fremtidig felles region.

Fylkesordførerne i de to fylkene var tidligere enige om at fylkesmannembedet skulle legges til Telemark og fylkesadministrasjonen til Vestfold.

Senterpartiet ville ha fylkesadministrasjonen

Fylkespolitikerne i Telemark gikk inn rådmannens forslag om at lokaliseringsløsningen skal være i tråd med den enigheten som ble oppnådd mellom de to forhandlingsutvalgene høsten 2016.

Telemarkspolikterne er altså villig til å la den politiske og sentrale administrative ledelsen i den nye fylkeskommunen ligge i Vestfold.

Det får Senterpartiets Terje Riis-Johansen til å reagere:

– Vi skal i dag ta en beslutning og det er om vi skal forsøke å få Skien som en fylkeshovedstad, sa han og var tydelig på at Skien bør være fylkeshovedstaden der den politiske og administrative ledelsen sitter.

Vil ha fellesnemnd med likt antall

Det var Ap, KrF, SV, H, Frp, V og MDG som sammen sikret flertall for vedtaket som ble fattet i fylkestinget i dag.

Partiene la også inn en et ekstra punkt der de tar med at en fremtidig fellesnemd, som er dem som kan komme til å avgjøre lokaliseringen, settes sammen av et likt antall medlemmer fra de to fylkene.

– Vi har sett at det er viktig med nærhet til beslutningstakerne. Det blir mindre lokalkunnskap og det blir færre talsmenn, sier Terje Riis-Johansen.

MDG i Telemark reagerte på at de ikke ble inkludert i forhandlingene i forkant av vedtaket som ble fattet.