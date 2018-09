En av dem som satt i salen var Espen Grimsgaard fra Porsgrunn. Han opplevde ikke hendelsen veldig dramatisk, men synes det passet godt som en ekstra effekt når han først hadde kjøpt billett til en katastrofefilm på lørdagskvelden.

– Jeg skvatt godt, sier han. Det er avisa Varden som først omtalte saken.

Espen Grimsgaard satt blant publikum da takplatene fra Europa-kartet i taket begynte å løsne under forestillingen Skjelvet. Foto: Anne Lognvik / NRK

– Det var litt spesielt, fordi det skjedde akkurat da to av skuespillerne i filmen hadde en samtale om at noen hadde fått noe i hodet. I det samme falt platene ned. Det ble vel noen ekstra hyl, men ellers tok vi det med et smil i salen, sier Grimsgaard, som tar sjansen på å besøke filmsenteret en annen gang også.

Ingen ble truffet av takplatene

Tom Andersen er kinosjef ved Filmsenteret Charlie i Porsgrunn. Han innrømmer at forestillingen klokka 15.30 på lørdag ble ekstra spennende.

– Det var en av takplatene som ramlet ned i salen. Det skal jo være litt effekter på denne filmen, men det får da være måte på. Det var litt dramatisk. Heldigvis så traff den ingen blant publikum.

Kinosjefen sier de gjerne skulle vært denne hendelsen foruten. Og mener det er trygt å gå på kino i Porsgrunn.

– Noen vittige tunger mente vi hadde fått såkalt 4D-sal, men det var ikke det.

Bildet fra filmen "Skjelvet" som går på kino i disse dager. Foto: Fantefilm/Nordisk Film Distribusjon

Hviterussland falt ned

Andersen tror Porsgrunn er den eneste kinoen med et kart i taket.

– Dette er et kart over Europa som ble montert rundt 1970, eller kanskje litt før. Selve kinosalen er fra 1932, men er bygd om mange ganger.

Det var platene med Hviterussland som falt ned. Nå er salen stengt for at taket skal bli reparert.

– Men publikum får se "Skjelvet" likevel i en annen sal, sier Andersen.

