43-åringen forteller at han flyktet fra Iran til Norge i 2008, og søkte da om politisk asyl.

– Jeg er asylsøker, og har sultestreiket på Nome mottak i Ulefoss fra 22. juli. Jeg vil snakke med dere, vær så snill, står det i e-posten Reza Mohammadi sendte til flere medier onsdag formiddag.

I e-posten sendte han også ved et bilde av seg selv hvor man tydelig ser at 43-åringen har sydd igjen munnen tre forskjellige steder.

43-åringen har sydd igjen munnen på tre steder. Foto: Petter Melsom / NRK

Har ikke sett sønnen på snart 11 år

Reza Mohammadi har fått flere avslag på søknad om opphold i Norge fordi Utlendingsnemnda mener det ikke er farlig for han å reise tilbake til hjemlandet. Det er Reza uenig i.

– Samtidig kan ikke norsk politi gjennomføre tvangsretur uten gyldig pass. Det har han ikke, derfor står saken der den gjør, sier Jon Ole Martinsen i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), som er Rezas advokat.

Reza Mohammadi vil ikke utdype overfor NRK hvorfor han måtte flykte fra Iran, men sier han kom på kanten med regimet og flyktet fordi han var redd for å bli drept. Livet i Norge ble ikke som han hadde håpet.

– Jeg har kommet i en kjempedårlig situasjon. Jeg orker ikke å bo på et asylmottak mer, det er som et helvete. Jeg har ikke sett sønnen min og resten av familien min på snart 11 år, sier Mohammadi til NRK.

Reza Mohammadi tar imot NRK på rommet sitt på Nome statlige mottak på Ulefoss. Foto: Petter Melsom / NRK

– En belastning for alle

Mottaket i Nome sier til NRK at de gjør alt de kan for å hjelpe den iranske asylsøkeren som altså har sultestreika i en måned.

– Vi synes det er veldig trist at en person går til så drastiske tiltak. Vi prøver å ivareta han så godt vi kan i denne situasjonen, for vi er redde for at det kan skade helsen hans. Det er også en belastning for andre beboere og ansatte, sier daglig leder Anne Stokken.

Får legebesøk

Asylmottakslederen sier at 43-åringen virker fast bestemt på å fortsette med sultestreiken.

– Han sier at han har noen smerter, men foreløpig har han ikke ønsket en lege utover legekonsultasjonen vi hadde 25. juli. Han skal ha hjemmebesøk av lege og sykepleier tirsdag i neste uke.

– Hvor lenge kan en slik sultestreik pågå?

– Det er jeg usikker på. Det er nok et mer medisinskfaglig spørsmål.

Ikke uvanlig

Jon Ole Martinsen i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) sier de vet om flere tilfeller der asylsøkere har bodd på asylmottak i mange år uten en avgjørelse.

– Asylsøkeren har en oppfatning om at han eller hun ikke kan returnere til hjemlandet, samtidig som myndigheten mener det ikke er noen risiko å returnere. Det finnes noen land der politiet ikke kan tvangsreturnere asylsøkere fra Norge uten gyldig pass, dermed ender man opp på asylmottak i mange år.

NRK har vært i kontakt med Utlendingsnemnda, som sier de ikke kan kommentere enkeltsaker.