Styret for Jomfruland vil ha forbud

Styret for Jomfruland Nasjonalpark vil be om at vannskuterforbudet blir tatt inn igjen etter at departementet tok det ut av verneforskriftene. Styreformann og ordfører i Kragerø Jone Blikra sier han er bekymret for dyrelivet ved nasjonalparken