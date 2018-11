Straffedømt tolk fikk jobb i retten

I dag er det vandelskrav til alle andre som jobber i retten. Både dommere, meddommere, lekdommere, statsadvokater og advokater må vise vandel for å kunne gjøre jobben sin i en straffesak.

Dette kravet gjelder ikke tolkene.

Eneste som forstår tiltalte

NRK sitter på dokumenter som viser at en straffedømt tolk har tolket i saker som er av samme type som vedkommende er dømt for.

Den samme personen har søkt om å få jobbe i Oslo tingrett, men fikk avslag. Vedkommende jobber fortsatt som tolk på Østlandet.

– Dette er ikke akseptabelt, sier Knut Kolloen, som jobber som tingrettsdommer i Nedre Telemark tingrett.

Kolloen mener at det er et problem at han ikke vet om tolkene har et kriminelt rulleblad. Tolkene er ofte de eneste som forstår tiltalte i en rettssak.

– Da kan det oppstå situasjoner som er farlig for rettssikkerheten, sier Kolloen.

Knut Kolloen, dommer i Nedre Telemark tingrett Foto: Petter Melsom / NRK

Ønsker vandelsattest

Edita Les Lothe jobber som statsautorisert tolk. Hun oversetter i bosnisk, kroatisk og serbisk. Hun mener at det er viktig at alle tolker er nøytrale.

– Derfor er det viktig at også vi må vise vandelsattest, i likhet med alle andre som jobber i rettssalen.

Edita Les Lothe, statsautorisert tolk Foto: Petter Melsom / NRK

Med dagens regelverk har ikke domstolene mulighet til å sjekke tolkene sin vandel før en rettssak. De bruker heller ikke alltid de samme tolkene som politiet.

– Politiet kan kreve attest av tolken. Det er litt vanskelig å se en fornuftig begrunnelse for at ikke det samme skal gjelde domstolen, sier tingrettsdommer Kolloen.

Vil endre regelverket

Ina Strømstad er medlem av dommernes mediegruppe. Hun mener innsyn er svært viktig.

– Domstolene må få tilgang til strafferegisteret til tolken før rettssaken starter. Dette er nødvendig for å hindre at straffedømte får jobbe som tolk i retten, påpeker hun.

Ina Strømstad, medlem av dommernes mediegruppe. Foto: Petter Melsom

I dag er det ikke varslingsplikt mellom de ulike domstolene.

– Vi varsler ikke dersom vi vet at det er en straffedømt som jobber som tolk. Vi har etterspurt en tolkelov der vi kan hente inn vandelsattest.

Justisdepartementet jobber med å få vandelskrav for tolker inn i domstolloven. Statssekretær Torkil Åmland (Frp) skriver i en e-post til NRK at han vil vurdere å få fortgang i arbeidet.

– Dersom arbeidet med å styrke kvaliteten på tolking tar for lang tid, vil jeg vurdere å ta hjemmel for politiattest og vandelskrav for tolker inn i domstolloven, sier Åmland.