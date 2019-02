– Da tenkte jeg at det ikke kan fortsette slik.

Det sier Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet i Akershus, og som sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Som mange andre har hun og familien pleid å fly til utlandet en gang i året. I tillegg har det vært en venninnetur, og kanskje en kjærestetur.

Men tanken på hvilken verden barna vokser opp i, har gnagd en stund.

– Jeg har tenkt at det er hyklersk å være opptatt av klima, hvis man ikke samtidig gjør noe med egen atferd.

Derfor bestemte hun i fjor å innføre flystopp fram til 2020.

Den første testen fikk hun da mannens jobb lokka med invitasjon til julebord i London.

– Da måtte jeg si beklager, jeg kan ikke forsvare det. Det endte med at han i stedet blei hjemme med meg.

Stortinget må få økt bevissthet

Moflag mener det grelleste eksempelet på sprik i liv og lære var toppmøtet i Davos der verdenslederne blei flydd inn i privatfly samtidig som de diskuterte klimapolitikk.

Hun har tatt opp bruken av fly uformelt med kolleger på Stortinget.

– Politikerne bør gå en ekstra runde på om reisene er nødvendige, og Stortinget bør ha fokus på eget klimaavtrykk.

Hun mener likevel ikke det er mulig å innføre flystopp for politikere.

– Nei, ikke fullt ut. Jobben vår er å være i kontakt med og representere mennesker over hele landet. Vi kan ikke bare være i oslobobla.

Ikke flydd på 24 år

På Høgskulen på Vestlandet i Sogndal holder forsker Valeria Schwanitz til. Hun vet godt hva det vil si å slutte å fly, for det har hun ikke gjort siden 1995.

Likevel har hun ikke vært forhindra fra å delta på forskningsopphold i Japan eller konferanse og møter i USA.

Valeria Schwanitz slutta ikke å fly av miljøhensyn, men fordi hun synes det er mer interessant å reise på andre måter. Foto: privat

– Jeg kan dra hvor som helst uten å fly, sier hun.

Hun er klar over at dette krever mer tid, men at det fins flere togdatabaser som letter organiseringa.

– Jeg synes ikke det har vært vanskelig ikke å ha reist med fly på 24 år. Det handler om å tenke annerledes.

Til og med til Australia er mulig, mener hun, selv om det tar rundt tre uker – en vei.

Valeria Schwanitz hadde eget kontor til sjøs og brukte kryssinga av Atlanteren til å jobbe på frakteskipet. Foto: privat

Trikset er å unngå korte reiser og heller ha flere lange, og i Europa prøver Schwanitz å koble flere møter sammen for å unngå å dra fram og tilbake.

Forskere med co₂-kutt

Også Universitetet i Bergen retter nå kritisk fokus på egen flybruk.

Senter for klima og energiomstilling skal redusere unødvendig reising og forplikter seg blant annet til å bruke transport som har lavest mulig utslipp ved møter og konferanser, skriver På Høyden.

Forslaget til retningslinjer skal drøftes med rektor ved UiB, Dag Rune Olsen, som sjøl er på co₂-toppen blant rektorene her i landet med 27 tonn co₂.

