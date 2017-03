Det kan komme opptil 60 centimeter snø i Telemark og Agder. Det varsles også sterk vind mange steder.

Fra lørdag ettermiddag og kveld er det meldt vanskelige kjøreforhold på fjellet i Sør-Norge på grunn av sterk vind, tvitrer Statens vegvesen lørdag formiddag.

Uværet bygger seg opp lørdag kveld og fortsetter med uendret styrke på søndag. Først mandag vil nedbøren avta, men det vil fremdeles være mye vind.

Det vil bli sterkest vind i den vestlige delen av Langfjella, og det blir mest vind i fjellovergangene fra Vestlandet til Øst-Norge.

– Det er fjellovergangene mellom øst og vest som er utsatt og det kan bli sterk kuling enkelte steder. Dersom man skal over Haukeli, Hol-Aurland eller Hemsedalfjellet kan man få problemer. Det blir sterkest vind på vestsiden av fjellet, der kan det også komme en del snø, bli dårlig sikt og kolonnekjøring, sier John Smits ved Meteorologisk institutt.

Mange har hatt vinterferie denne uka, og for dem som er på fjellet, er anbefalingen klar:

– Reis ned fra fjellet i dag

Fra lørdag ettermiddag til mandag formiddag blir det mye nedbør, lokalt 40–60 millimeter i løpet av 48 timer.

Lørdag kommer nedbøren til dels som regn langs kysten, ellers snø. Det blir mest nedbør i lavereliggende strøk. I tillegg vil det blåse østlig opp i sterk kuling langs kysten. Nordøstlig sterk kuling og snø vil også gi snøfokk og vanskelige kjøreforhold i fjellet.

I tillegg vil store menger snø kunne skape problemer på E18 mellom Mandal og opp mot sørlige deler av Telemark.

– Noen steder i den sonen kan det komme opp mot en halvmeter snø, i tillegg til kuling der også. Så mye snø gir vanskelige kjøreforhold, og på E18 der oppstår det lett problemer, så jeg ville unngått den strekningen i morgen, sier Smits.

Det kan bli kolonnekjørte og stengte fjelloverganger fra i ettermiddag og kveld. Foto: Inger Lise Hansen / NRK

18 mann på vakt

Olav Stana har vakt ved Haukelifjell brøytestasjon. Han sier de nå forbereder seg på uværet som er ventet.

– Vi er fullt mannskap her oppe, og det har begynt å blåse opp på vestsiden av Haukeli.

Han sier de håper å kunne holde fjellovergangene åpne utover kvelden, eventuelt kjøre kolonne.

– Likevel vet vi at det er meldt storm, og blir vinden sterkere enn meldt, så må vi nok stenge, sier Stana.

12 mann er i sving på Haukeli, og med kolonnevaktene er 18 personer i full beredskap ved Haukelifjell brøytestasjon lørdag. Stana har et tips til folk som skal kjøre over fjellet i ettermiddag og kveld:

– Ha slepekroken, som ligger i bunn av bagasjerommet, frem og legg den inn i bilen. Om det blir kolonnekjøring og noen kjører seg fast, må vi ha tak i den slepekroken. Om den ligger under all bagasjen blir den en forferdelig jobb å få tak i den under uværet, sier Stana.