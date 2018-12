Store forskjellar i prisen på hytterenovasjon

– Eg kan faktisk stå på trappa og kaste søppelsekken og treffe søppeldunken til naboen på andre sida av vegen.

Bjerke har hytte like ved E134 i Vinje. På andre sida av vegen tømmer renovasjonsbilen både sort og grøn dunk hos dei som er fastbuande i kommunen.

Fordi ho er hyttebuar får ho ikkje ha dunk ved vegen, men må legge den svarte søppelsekken i bagasjerommet og køyre ei mil til næraste hyttecontainer i Edland. Likevel betalar ho og den fastbuande naboen same pris for renovasjon.

Store forskjellar

NRK har undersøkt prisen du må betale for hytterenovasjon i dei fem største hyttekommunane, og fann store forskjellar.

Hytterenovasjon i dei fem største hyttekommunane Ekspandér faktaboks Ringsaker kommune

Ringsaker er kommunen med flest hytter. I januar 2018 var det registrert 7.108 hytter i kommunen. Det er Sjusjøen som er det mest populære hytteområdet.

Hytterenovasjonen er delt i fire kategorier: Fritidseiendommer som benyttes til bolig kr 2391,25

Eiendommer med vann og avløps/septikordning kr 1687,50

Eiendommer uten vann og kloakk kr 1113,75

Eiendommer i områder med lavere tilgjengelighet kr 785,00 Fastboende må betale 2848,75 kroner for en 80 liter restavfallsdunk.

Kilde: Sirkula IKS Trysil kommune

Trysil er den nest største hyttekommunen. I januar 2018 var det registrert 6.645 hytter i kommunen. Kommunestyre har vedtatt følgende gebyrregulativ for renovasjon av hytter og fritidsboliger i kommunen for 2018: Hytterenovasjon kategori 0: kr 2290,- pr. år

Hytterenovasjon kategori 1: kr 1430,- pr. år

Hytterenovasjon kategori 2: kr 775,- pr. år

Hytterenovasjon kategori 3: kr 310,- pr. år Kategori 0: Hytter/fritidsboliger i områder med høy standard og stor avfallsproduksjon (f.eks. Trysilfjellet). Kategori 1: Hytter/fritidsboliger i regulerte hytteområder med tilrettelagt infrastruktur (veg, vann, avløp, elektrisitet). Kategori 2: Hytter/fritidsboliger i eller i tilknytning til regulerte hytteområder. Omfatter også hytter som ligger inntil offentlig veg/privat veg hvor det delvis er tilrettelagt infrastruktur. De fleste hytter hører inn under denne kategorien. Kategori 3: Omfatter hytter/koier med lav standard, ikke regulerte områder, uten vegforbindelse i rimelig nærhet. Samlet årsgebyr for fastboende består av grunngebyr og gebyr på restbeholder, papirbeholder og glass/metallbeholder etter størrelse. Samlet gebyr for tre 140 liter beholdere er 1516 kroner. Kilde: SØIR IKS Hol kommune

Hol kommune er den tredje største hyttekommunen med 5.538 hytter i januar 2018. Renovasjonsavgift betales for alle hytter og stølsbuer i Hol kommune. Det er kun en sats for hytterenovasjon. Fastboende (pr husholdning) hovedleilighet kr 2 036,-

Kompost kr 1 528,-

Hytter og stølsbuer (pr år) kr 1 358,- Abonnenter som har avfallsdunker og kildesortering betaler årlig avfallsgebyr på 2715 kroner for en 140 liters avfallsdunk. Det er Hallingdal Renovasjon IKS som har ansvaret for renovasjonen i kommunen. Kilde: Hol kommune sine hjemmesider Vinje kommune

Vinje kommune er den fjerde største hyttekommunen med 5.137 hytter i januar 2018. Det er Renovest IKS som har ansvaret for renovasjonen. I Vinje kommune må hytteeigarar betale for standard renovasjonsjonsavgift. Den satsen er 2479,89 kroner i året. For dei fastboende er det fleire satsar.

Renovasjon standard (bustad/fritidsbustad) kr 2 479,89

Renovasjon m/heimekompost (bustad) kr 1 859,92

Renovasjon mini (bustad) kr 1 735,92

Renovasjon utleigehybel (bustad) kr 1 735,92 Kilde: Vinje kommune sine hjemmesider Sigdal kommune

Sigdal kommune er den femte største hyttekommunen med 4.826 hytter i januar 2018. Sigdal har bare en sats for hytterenovasjon. Den er på 791 kroner, mens fastboende uten kompost betaler 1582 kroner. Kilde: Sigdal kommune sine hjemmesider

Skrur opp prisen på hyttesøppel

– Det starta med 500 kroner i året, og så auka det til om lag 1000 kroner. Eg synest det var greitt å betale litt for å bli kvitt søpla, sjølv om eg må køyre litt ekstra, seier Gunn Bjerke.

Men i 2018 endra Vinje kommune renovasjonsgebyret, slik at dei som har hytterenovasjon må alle betale standard abonnement som er på 2479,89 kroner.

– Det klaga eg på, for eg synest ikkje eg brukar hytta så mykje at eg skal betale full renovasjon. Men eg fekk avslag.

Gunn Bjerke er einsleg, og har ikkje så mykje søppel ho må kaste. Likevel må ho betale standard renovasjonsgebyr i Vinje. Foto: Ragnar Lurås / NRK

Skal investere i kjeldesortering

Teknisk sjef i Vinje, Åge Verpe, seier at kommunen har lik renovasjonsavgift for fastbuande og hytteeigarar, fordi lova gjev høve til det. Han viser til at kommunar i Nedre Buskerud har innført det same.

– Vi hadde forskjellig avgift i forhold til standard på hytter. Men det er ikkje i tråd med sentrale føringar. Vi kan ikkje ha forskjellig avgift på bakgrunn av standard.

Verpe seier at kommunen har mykje restavfall per innbyggar, og mesteparten kjem frå hytteeigarane. Difor skal kommunen investere mykje i kjeldesortering i hyttefelta neste år.

Teknisk sjef i Ringsaker kommune, Tor Martinsen, meiner kommunen har god oversikt over kor mykje avfall som blir samla inn frå hyttefelta. Foto: Halvor Mykleby / NRK

Betalar for bruken av hytta

Landets største hyttekommune er Ringsaker i Hedmark.

Teknisk sjef i Ringsaker kommune, Tor Simonsen, seier at prisen på renovasjonen blir sett utifrå kor mykje søppel som bli kasta.

– Kostnadene med hytterenovasjon er eit eige rekneskap, og vil vere annleis enn kostnaden med renovasjon frå hushaldningane.

For hytteeigarane betyr det redusert renovasjonsavgift.

– Det som er mindre bruka, er vurdert til å ha ei lågare avgift enn det som er meir bruka.

Men Ringsaker kommune har starta ein gjennomgang av renovasjonsordninga for fritidsbustader med tanke på gebyr, mottaksforhold og kjeldesortering.