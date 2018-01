Nå er det stor rasfare i fjellet over hele Sør-Norge. På grunn av kulde tidligere i vinter har det dannet seg et lag med rimkrystaller i snøen. Nysnøen den siste uka ligger nå nærmest på et kulelager. Det gjør at det skal lite til før det raser.

Vidar Lyrstrand, t.v. og Asbjørn Forland fikk se hvor store krefter som utløses i et snøras. – Jeg fikk en reaksjon etterpå, forteller Vidar Lyrstrand Foto: Mikkel Ånderaa / NRK

Det fikk Asbjørn Forland og Vidar Lyrstrand erfare under en skitur på Lifjell i Telemark. De gikk i et slakt område. Plutselig hørte de en lyd.

– Det gikk et drønn i snøen. Deretter gikk det et snøras, kanskje bare to meter unna der vi sto, sier Asbjørn Forland.

Vidar Lyrstrand sier at man blir litt ydmyk når man på nært hold får se de enorme kreftene som er i gang i et snøras.

80 METER BREDT: Raset var rundt 80 meter bredt og én meter på det dypeste. Foto: Mikkel Aanderaa / NRK

Fraråder ikke skitur

Selv om de ikke gikk i et område som var bratt, raste det likevel. Årsaken er såkalt fjernutløsning. Trykket fra skiene var nok til å utløse skredet lenger ned i lia, noe som forplantet seg opp til der de sto.

VÆR FORBEREDT: Det er lurt å følge med på værvarsel og skredvarsel, sier Kjersti Løvik i Røde Kors. Foto: Røde Kors

– Det kan skje, er reaksjonen til Kjersti Løvik i Røde Kors.

Hun vil likevel ikke fraråde folk å ta skiene i bruk i helga. Men de lokale variasjonene kan være store, for rasfaren generelt er ikke på øverste nivå.

– Følg med på nettstedet varsom.no. Der finner du skredvarsler. Følg også med på værvarselet. Kan du i tillegg fjellvettreglene og bruker sunn fornuft, kommer du langt.

Snø og vind i helga

Værvarselet for Sør-Norge denne helga sier at det kommer to lavtrykk som fører med seg mye nedbør og vind. Men Røde Kors opererer med normal vinterberedskap. Totalt har de 8000 mannskaper klare, alle har avlagt en hjelpekorpsprøve og dermed godt rustet. Det blir naturlig nok ikke bruk for alle på en gang.

I BEREDSKAP: Jørn Kristensen i Røde Kors sier at de konsentrerer seg om de områdene det er stor utfart eller foregår noe i form av skirenn eller lignende. Foto: Roald Marker / NRK

Røde Kors sentralt har ikke noe tall på hvor mange beredskapsgrupper som er ute på hyttene sine i helga. Men Jørn Kristensen i Skien skal til fjells.

– Jeg skal til Gautefall å ha vakt, slik vi har gjort hver helg denne vinteren, sier han.

Gautefall er et populært område med mange hytter, skiløyper og alpinbakker.

– Rasfaren i Vest-Telemark er høy denne helga, nettopp på grunn av værforholdene, svarer Kristensen.

Unngå bratt terreng

På Lifjell kan begge skiløperne bekrefte at det ikke skulle mye til før det raste. Og selv om ingen kom til skade, fulgte de reglene og varslet fra.

– Ja, det skal man gjøre, slik at ikke andre varsler fra og setter i gang en unødvendig aksjon, sier Vidar Lyrstrand.

Rådet for helgens skiturer fra de to er enkelt.

– Hold dere i flatt terreng!