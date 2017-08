Stor leteaksjon etter trafikkulykke

Også et Sea King helikopter vil bli satt inn i leteaksjonen. Det vil være i området rundt klokken 09.30.

Søndag morgen rundt klokken fem fikk politiet melding om at en bil hadde kjørt inn i en fjellvegg ved Særendsgrend i Vinje kommune.

– Det var to passasjerer i bilen, men vi har kun funnet en av dem. Derfor har vi satt i gang en leteaksjon, for vi er redd for at den andre personen kan ligge skadet ett eller annet sted i terrenget, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Kim Stokke til NRK.

Den andre personen er sendt til sykehus. Det er ikke kjent hva slags skader vedkommende har fått.

– Vi har satt inn alle mannskaper. Både Røde Kors, frivillige og Norske Redningshunder er med i leteaksjonen, sier Stokke.