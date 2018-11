Stopper sikringen av tungtvannskjelleren

Norsk Industriarbeidermuseum har i dag stoppet arbeidet med å bygge et sikrings- og museumsbygg over den nylig utgravde tungtvannskjelleren på Vemork i Telemark.

Restene etter den historiske kjelleren ble avdekket i en mye omtalt arkeologisk utgraving høsten 2017.

Kronprins Haakon besøkte tungtvannskjelleren mens utgravingene pågikk. Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

Mangler penger til sikring

Kulturminnet har allerede skapt ny interesse for historien på Vemork. Men jubelen blant de involverte er nå blitt byttet ut med skuffelse og frykt for at alt skal være forgjeves. Direktør for Norsk Industriarbeidermuseum, Runar Lia, mener at han er tvunget til å stoppe arbeidet med et sikrings- og museumsbygg.

– Tinn kommune har signalisert at de kun vil bidra med penger dersom staten bidrar. Samtidig ser vi at ingen av regjeringspartiene vil sette av penger til dette i statsbudsjettet.

Slik situasjonen er har jeg ingen annen mulighet enn å avslutte prosjekteringen av tungtvannskjelleren, sier Lia til NRK.

Det er så langt kun Telemark fylkeskommune, Riksantikvaren og private givere som har bidratt til et overbygg over den berømte kjelleren.

Se de første bildene fra tungtvannskjelleren på Vemork. Du trenger javascript for å se video. Se de første bildene fra tungtvannskjelleren på Vemork.

Skader på konstruksjonen

En midlertidig sikring av kjelleren for vinteren 2018/2019 er under oppføring. Direktøren mener likevel at det er fare for at tungtvannskjelleren forvitrer.

– Vi lette etter gulvet og fant kjelleren intakt. Det gjør at det haster med å gjøre noe med den fredede kjelleren. Skadene på konstruksjonen vil gjøre prosjektet både dyrere og vanskeligere å gjennomføre.

Med skadene fra forrige vinter i minnet, går vi en krevende tid i møte. Manglende finansiering og forsinkelser gjør at det nå er urealistisk å komme i gang med et sikringsbygg sommeren 2019, sier en skuffet Runar Lia.

Ordføreren i Tinn, Bjørn Sverre Birkeland, sier har blir svært skuffet dersom staten ikke bidrar til sikringen av tungtvannskjelleren.

– Jeg mener at staten må bidra i et prosjekt som er viktig både nasjonalt og internasjonalt. Vi i Tinn kommunen klarer ikke å fullfinansiere dette alene.

Tungtvannsaksjonen er verdens mest kjente sabotasjeaksjon og staten bør bidra med penger til å bevare kjelleren, mener Birkeland.