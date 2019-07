NRK ble med de to ut på tur i båten utenfor Jomfruland i Kragerø, der de setter krabbeteinene sine året rundt.

– Stjeler det de kommer over

I sommersesongen opplever de stadig at ukjente har vært på besøk.

– Vi ser at noen har rota i teinene, eller ganske enkelt fjernet dem, sier Tellefsen oppgitt, i det han drar en så godt som tom teine om bord i båten.

Vanligvis forventer de å få med seg opp mot hundre krabber hjem fra tur, men fangsten blir betydelig magrere når noen har vært innom før dem.

Krabber er populær mat. Noen faller for fristelsen til å forsyne seg av andres teiner langs kysten, noe som irriterer eierne kraftig. Foto: Nils Skumsvoll

De har hørt om flere fiskere som opplever det samme.

– Jeg tror dette må være organisert. Om de tømmer alt som er her ute, kommer de jo hjem med mange hundre krabber. Det er mer enn det de trenger til eget bruk, mener Tellefsen.

Køhler synes uansett det er utrolig frekt.

– Om det er noen som trenger krabber til sommerfesten kan de jo i det minste spørre. Vi er ikke vanskelige sånn. Men ikke ødelegg utstyret eller stjel innholdet. Det er jo tyveri, mener hun.

Risikerer bot

En annen utfordring er at folk flytter på teinene, så de kan havne innenfor verneområder i skjærgården, der det er ulovlig å fange krabber.

– Da risikerer vi jo å få en bot i tillegg. Folk må tenke seg om, sier Tellefsen, som følger nøye med på båtene som kjører forbi.

– Vi har noen båter i kikkerten, men kan jo ikke anmelde noen før vi vet at de stjeler.

Skjer flere steder

Tyveriene skjer langs hele kysten. På ulike Facebooksider for fiskere står det å lese om eksempler på tyverier til sjøs.

Politiet har fått inn flere meldinger om tyveri av både fangst og utstyr langs kysten, men det er få som velger å anmelde.

Stefan Moldvær, politioverbetjent og leder for utrykningsenheten i Telemark. Foto: Håkon Eliassen / NRK

Det oppfordres de til å gjøre. Politioverbetjent og leder for utrykningsenheten i Telemark, Stefan Moldvær, understreker at tyveri er like alvorlig til vanns som til lands.

– Det å stjele fra teiner eller andre ting, det er tyveri – og vi syns ikke noe om det. Vi prøver å slå ned på de tingene vi klarer å ta hånd om, sier han til NRK.