Som guttunger flest, hadde han gledet seg lenge til seksårsdagen sin den 17. april.

Spenningen var derfor stor da Torjus skulle åpne konvolutten som lå i postkassa med navnet hans skrevet utenpå.

Gleden ble kortvarig. Det viste seg nemlig at konvolutten allerede var åpnet.

– Tyven hadde tatt pengene mine, forteller barnehagegutten alvorlig til NRK.

Kortet lå igjen, men pengene var borte. Foto: privat

– Kan man synke lavere?

Familien bor landlig til, noen kilometer utenfor Bø sentrum i Telemark.

Et område som har vært lite plaget med tyverier.

– Det stod både skrevet seks år og gratulerer med dagen på kortet. Da synker du lavt når du likevel stjeler pengene fra konvolutten, mener mamma Grethe Gjelstad.

Kundens ansvar

Pressesjef i Posten Norge, John Eckhoff, synes det er leit å høre hva seksåringen i Bø har opplevd.

Han anbefaler at man benytter seg av verdipost om man vil sende kontanter eller andre verdier.

Du har nemlig ikke krav på erstatning om tyver forsyner seg av posten din, og ifølge postens retningslinjer er det heller ikke lov å sende penger med vanlig post.

Med tanke på at det sendes flere hundre millioner adresserte sendinger i Norge hvert år, mener Eckhoff det stjeles forsvinnende lite fra postkasser her til lands.

– Heldigvis. Men det hjelper jo ikke Torjus. Dette var leit, sier han.

John Eckhoff, pressesjef i Posten Norge. Foto: Birger Morken / Posten

Etter at Gjelstad fortalte historien i sosiale medier, har hun har også fått høre at enkelte kriminelle bevisst går etter konfirmantenes postkasser på denne tiden av året.

Det er en påstand Eckhoff har hørt før.

– Om dette skyldes at det er mer kontanter i omløp den aktuelle perioden, eller at tyvene er så smarte at de vet hvem som bor hvor, det er vanskelig å vite, sier han.

Ønsker en anmeldelse

Guro Djupedal, politioverbetjent ved Midt-Telemark lensmannskontor i Bø, har ikke hørt om posttyverier i distriktet de siste månedene.

Hun oppfordrer likevel familien til å anmelde hendelsen.

– Om dette skulle vise seg å bli et problem fremover, er vi avhengige av å ha en oversikt for å komme videre, sier hun.

I likhet med Posten oppfordrer hun folk til ikke å sende penger med brev.

– Posten skal jo være trygg, men man kan jo aldri være helt sikker.

Ifølge Politidirektoratet føres det ikke statistikk over antall tyverier fra private postkasser.

Bruker Vipps heretter

Pengene hadde Torjus planer om å bruke på en ny lekebil, noe som heldigvis ser ut til å ordne seg likevel.

Postbudet Hildegunn Haugen leverte posten rett i hånda til Torjus Forberg tirsdag. Her sammen med mamma Grethe Gjelstad. Foto: Nils Skumsvoll

– Oldemor har Vipps, så det ordnet seg rent økonomisk for Torjus. Det er jo likevel sure penger, og helt sjanseløs oppførsel, sier Gjelstad.