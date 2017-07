Stiller ut søppel

"Det finnes ingen unnskyldning for å fylle verdens hav med plastsøppel." Dette er mottoet for en av sommerens utstillinger i Kragerø. Her er det plastsøppel fra det lokale skjærgårdsparadiset og fra det mer eksotiske Maldivene. – Alle bør ta ansvar, sier Kragerø-kunstneren Rene Sørensen.