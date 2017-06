Statens vegvesen vil gjøre folk mer aktpågivende

– Mange er for lite bevisst på sin egen manglende oppmerksomhet mens de beveger seg i trafikken, sier direktør Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen.

Vegvesenets nye kampanje skal minne trafikantene om å være mer på vakt.

I omkring en tredel av ulykkene der uoppmerksomhet er en medvirkende faktor blir fotgjengere påkjørt av motorkjøretøy.

Som regel skjer det fordi føreren har sett fotgjengeren for sent, slås det fast i en rapport Statens vegvesen har bestilt fra Transportøkonomisk institutt.

Direktør i Statens vegvesen, Bodil Rønning Dreyer mener mange bilførere er for lite oppmerksomme i trafikken. Foto: Knut Opeide / Knut Opeide

Kan bety alvorlige trafikkulykker

– Vi vet at distraksjoner har betydning for alvorlige trafikkulykker. Det er grunn til å tro at den utfordringen er økende, og det er i stor grad knyttet til tekniske installasjoner som radio, GPS, førerstøttesystemer og mobiltelefoner i nye biler, sier seniorrådgiver i Statens vegvesen, Torbjørn Tronsmoen.

Distraksjon på grunn av mobil er skyld imellom 2 og 4 prosent av dødsulykkene. 55 prosent av ulykkene relatert til uoppmerksomhet skjedde på veier med fartsgrense på 50 kilometer i timen eller lavere.

– Kun to sekunder med blikket et annet sted enn ute på veien kan være fatalt, sier Dreyer.

Kampanjen er rettet mot sjåfører, gående og syklende, og har som mål å forebygge alvorlige ulykker i trafikken.