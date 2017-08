Starter ammoniakkfabrikken etter brannen

Fabrikksjef Per Knudsen forteller om et omfattende testprogram. Over 60 kilometer med nye kabler skal sjekkes. I tillegg må det testes at alle nye rør er koblet riktig sammen, at koblingene er tette og at alle ventiler fungerer som de skal.

Arbeidet startet for noen uker siden og foregår samtidig som de siste konstruksjonsarbeidene avsluttes. Rundt 100 personer er leid inn fra flere firmaer for å gjøre ammoniakkfabrikken klar igjen.

Dobbel sikring

Fabrikksjef Per Knudsen forteller at ammoniakkfabrikken skal være i ordinær drift fra oktober. Foto: Anne Lognvik / NRK

– Nå har vi gått gjennom anlegget og sjekket at vi har to ordentlige sikkerhetsbarrierer for alle alvorlige hendelser. Der hadde vi noen svakheter, ting som ikke fungerte som det skulle, og dette har vi nå fikset og forbedret, sier fabrikksjefen.

Yara satte i april ned en egen granskingskommisjon for å finne årsaken til brannen. Tiltakene som nå gjøres er basert på rapporten fra denne granskingen.

– Vi har gått grundig gjennom rapporten og gjort de tiltakene som ble foreslått, sier han.

Delvis stans

Årsaken til brannen er ifølge Per Knudsen komplisert, men kort fortalt skjedde det fordi bare deler av anlegget stoppet i forbindelse med et forutgående strømutfall.

– Vi hadde ikke tatt godt nok høyde for at bare deler av et helt anlegg ville stoppe. Derfor var anleggets tilstand i en veldig uvanlig situasjon for oss, mens hele fabrikken stod. I en veldig, veldig travel periode skjønte vi ikke helt de sikkerhetsmessige elementene ved en delvis stans, sier han.

– Og nå er det tatt med i beregningen at noe slikt kan skje?

– Det er gjort en ny fullstendig sikkerhetsvurdering av hjelpeanlegget. Vi har gått gjennom hva som kan gå galt med hver eneste del i hele anlegget og gjort tiltak ut ifra det, forteller han.

Brannen i ammoniakkfabrikken var godt synlig utenfor fabrikkområdet. Foto: Linn-Cecilie Vasseng / Privat

Klare i oktober

De siste dagene av august vil man kunne se at faklingen er i gang ved fabrikken. Det introduseres det gass inn til anleggene før oppvarmingen startes. Dette kan ta opptil en måned forteller fabrikksjefen, og fortsetter:

– Fra oktober skal vi være i ordinær drift.

Kostnadene etter brannen blir beregnet til 350 millioner kroner. Rundt 150 av disse millionene får bedriften tilbake fra forsikringsselskapet.

Selv er Knudsen i ferd med å takke for seg som fabrikksjef. Fra september går han over i ny stilling i Yaras sentrale strategiteam i Oslo.

– Jeg skulle gjerne sett at alle fabrikkene gikk før jeg gikk ut av stillingen, men jeg kommer til å følge med, sier han.