Sparer penger på å erstatte bilen med elsykkel

Den siste oversikten fra Bypakke Grenland viser at folk kjører mindre bil. Det siste året har nedgangen i biltrafikken vært 4,3 prosent. Antall syklister har økt med 16 prosent, det samme har antallet busspassasjerer.

Solveig Kohn og mannen bor i Skien, men tar ofte turen til Porsgrunn. De to har valgt å kjøpe elsykler for å spare inn på antall bompasseringer.

Sparer 500 i måneden

– Vi har regnet på at det fort blir opp til 500 kroner i måneden i bompenger. Vi bruker ofte bilen for å handle og har en del ærender i Porsgrunn, sier hun.

Målet er å bruke sykkelen på flest mulig av disse turene.

Tirsdag var hun innom elsykkelbutikken Scushi i Porsgrunn sentrum, for en rask sjekk av sykkelen.

Alexander Fahlström eier og driver butikken sammen med kona Maria. De opplevde en stor oppsving i salget av elsykler da bomringen ble vedtatt.

Bypakke Grenland endelig vedtatt

Erstatter bil nummer to

Alexander Fahlström driver elsykkelbutikken Scushi i Porsgrunn sammen med kona Maria. Foto: Katrine Rohde Johannessen / NRK

– Vi merket allerede i fjor at det var mye flere kunder i butikken for å se på elsykkel. Er det noe jeg kan bruke i stedet for bil? Hva er mulighetene? Og så har det bare økt det siste året, sier Fahlström.

Han regner med at bomstasjonene er skyld i 30 prosent økning i sykkelsalget. Elsyklene har også i større grad erstattet en eventuell bil nummer to.

– Det er det som er så gøy. Vi får masse positive tilbakemeldinger på utvalget vårt. Vi selger alt fra sykler med plass til tre barn, kassesykler og terrengsykler til vanlige sykler med henger bak, sier han.

Kundene er alt fra pensjonister og folk som skal ta seg til og fra jobb til ungdom som selger mopeden og begynner å sykle i stedet.

– Gledelig

Heidi Bordier i Skien Taxi sier de har hatt en økning i antall turer etter at bommene kom. Foto: Katrine Rohde Johannessen / NRK

Også hos Skien Taxi har de merket endringer etter at bommene kom. Etter flere år med nedgang i antall turer forteller daglig leder Heidi Bordier at de nå merker en svak vekst.

– Det er gledelig med tanke på at hver drosjeeier har fått økt sine kostnader. De må kjøre inn cirka 3000 ekstra hver i måneden for å dekke inn den merkostnaden bommene gir. Da er det godt å se at vi har fått kompensert noe av det i form av økt trafikk, sier hun og fortsetter:

– Når folk velger å kutte ut bil nummer to vil det av og til melde seg et behov hvor buss ikke er et alternativ. Da blir taxi et supplement til buss, og ikke en konkurrent til privatbilen.

Har sendt 40.000 bombrikker på kort tid

Direktesending om Bypakke Grenland