Sosiale medier er den moderne gravstein

Moren til Kamilla Fredrikke Jakobsen, Beate Cecilie Tveten, er litt skeptisk til at minneprofilen til datteren hennes ligger åpen på Facebook. En dag ønsker hun at den skal bli fjernet, men inntil videre står familien sammen om å ha minnekontoen på Facebook.

– Jeg blir så rørt når jeg går inn på minneprofilen og ser alle de fine ordene vennene til Kamilla skriver om henne, sier Tveten.

Foto: Skjermdump / Facebook

På Facebook har du to alternativer til hva som skal skje med kontoen din etter du har gått bort.

Dette kan du gjøre

Minnekonto

Man kan opprette en minnekonto. På "generelle kontoinnstillinger" og under "administrer konto" kan du velge at profilen din skal bli en minnekonto. På innstillingene kan du selv velge hvem som skal ha ansvaret for å administrere denne siden. De får da disse mulighetene:

feste innlegg i profilen

svare på nye venneforespørsler

oppdatere profilbildet og forsidebildet

VELG SELV: Man kan selv velge hvem som skal få ansvaret for minnekontoen din på Facebook. Vedkommende kan ikke lese dine personlige meldinger. Foto: Anniken Sanna / NRK

Slette kontoen

Under samme innstillinger kan man velge at kontoen skal bli deaktivert etter din bortgang. Da vil alle opplysningene, bildene og innleggene dine bli permanent fjernet fra Facebook, og ingen vil kunne se profilen din lenger.

Større aksept hos yngre

For yngre i dag er sosiale medier godt integrert i hverdagen. Seniorrådgiver fra slettmeg.no, Hans Marius Tessem, sier de merker en forskjell på yngre og eldre for hva de foretrekker skal skje med en død persons brukerkonto.

YNGRE: Hans Marius Tessem fra slettmeg.no, sier de ser at den yngre generasjonen har lettere for å akseptere minnesider på Facebook. Foto: NorSIS

– Har du levd med sosiale medier hele livet så er det naturlig å ønske og oppsøke minnesider. Mens eldre ser på nettet som litt mer ukjent og ønsker ikke det skal ligge så mye der, sier Tessem.

Kommer mer i fremtiden

Torgeir Waterhouse fra IKT Norge forteller at de største og mest populære tjenestene på sosiale medier har egne ordninger på hvordan situasjonen kan håndteres. Waterhouse tror dette er noe man kommer til å se mer av i fremtiden.

FLERE VARIANTER: Torgeir Waterhouse fra IKT Norge, tror at vi kommer til å se minnesider i flere varianter i fremtiden. Foto: IKT Norge

– Det er ikke utenkelig at man i fremtiden selv kan bestemme hvordan man vil at sin egen minneside på internett skal se ut, sier Waterhouse.

Waterhouse tror det vil bli en egen integrert tjeneste hvor du selv har valget og kan designe det som du selv vil.

– Det kan til og med hende at vi etter hvert får egne tjenester til akkurat dette, det gjenstår å se. Det er ikke sikkert det kommer til å forbli sånn at dette gjelder de unge heller, sier Waterhouse.