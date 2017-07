Søppelfirma får 5.25 millioner

Søppelfirmaet Sunde Renovasjon og Gjenvinning AS fra Sauherad får over 5 millioner kroner i erstatning etter å urettmessig ha tapt en kontrakt. De får pengene etter at Renovest IKS brøt loven i en anbudskonkurranse i 2012, skriver Varden.