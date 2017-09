Søppelbil havnet i grøfta

En søppelbil har kjørt av veien og havnet i grøfta. Uhellet skjedde på Graveveien i Bø, like etter klokka 11.00. Operasjonsleder Vidar Aaltvedt opplyser om at sjåføren, en mann i 20 årene, er sendt til legevakta for sjekk, etter han klaget på smerter i skuldra.