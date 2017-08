Noen kom fordi Fantorangen var der. Andre synes det er spennende å se om de kanskje dukker opp på TV minutt-for-minutt. Mange vil ha en koselig opplevelse. Slike er det uansett hvor Sommertoget til NRK stopper.

Fantorangen er som en magnet. Den tiltrekker seg alle barn og ganske mange foreldre og besteforeldre. Foto: Britt Boyesen / NRK

Ingen skal være i tvil om hva Telemarks hovedstad heter. Det sørget Sidsel Anundsen for å fortelle da reporter Chetan Rastogi spurte.

– Det uttales sche'en, slo hun fast med et stort smil under stråhatten. Hun var ikke i tvil om hvorfor Sommertoget er et populært innslag.

Sidsel Anundsen syntes det var stas med besøk av Sommertoget i Skien. Foto: Britt Boyesen / NRK

– Dette er fin reklame for Norge. Det er kjempekoselig å følge med på turen på TV, og så er det veldig flinke programledere.

Glad ordfører

Et lite jazzorkester sørget for ordentlige togrytmer med «Take the A train». Den rødkledde gjengen på perrongen fikk også mange blikk og oppmuntringer. Ingen kunne unngå å se håndballspillerne fra Gjerpen som mange heier på.

Oline (5 år) liker tog og Fantorangen. Pappa Nils Ragnar Myhra er enig. Foto: Britt Boyesen / NRK

Ordfører Hedda Foss Five var glad for at så mange hadde møtt fram for å ta imot toget.

– Skien er jo en gammel jernbaneby. Det er veldig gøy å få Sommertoget innom stasjonen her før de reiser videre til Nordagutu og ender opp på Notodden i ettermiddag.

Så trillet toget videre med kurs for nye glade mennesker på turen Norge rundt på skinner.