– Vi vet ikke hvor mange det kan ha vært i fritidsbåten, sier operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud i Sør-Øst politidistrikt til NRK.

Politiet antar at mannen kan ha kjørt på skjæret, skriver NTB. Det er usikkert når ulykken har skjedd.

– Mannen er identifisert. Han bor på Skåtøy. De pårørende er varslet, opplyser operasjonsleder Øystein Eikedalen lørdag ettermiddag.

Dykkere er også på vei til stedet for å undersøke om det kan ha vært passasjerer i båten. Det blir også lett på land.

Eikedalen forteller at det er frivillige som har meldt seg for å hjelpe til med å lete til fots på Skåtøy. Det er litt over 200 fastboende på øya som har ferjeforbindelse til Kragerø.

SØKER: Både redningsskøyta og et helikopter undersøker om det kan være flere personer på land eller i vannet etter ulykken. Foto: Theo Aasland Valen

Båten lå med kjølen i været

Søket startet ved 12.30-tiden. Da ringte en person til politiet og meldte om en fritidsbåt som lå med kjølen i været. Det skal være en mindre båt, men det er usikkert hvilken type båt det er.

Redningsaksjonen fortsetter i et område nær Saltneven ved Skåtøy.

Hovedredningssentralen sendte ut både redningshelikopter fra Rygge i tillegg til ei redningsskøyte da meldinga om båten kom.