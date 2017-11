Tirsdag morgen og formiddag faller den første snøen flere steder i flere fylker, og det meldes om glatte veier. Selv om folk i høyden for lengst har ønsket det hvite gull velkommen, vil innbyggere i lavere strøk i dag få sin første snødose.

– Det snør flere steder, men det skal gi seg ved lunsjtider. Det er ikke de helt store mengdene som skal komme, men det er snakk om to til fire centimeter, sier meteorolog Marit Berger tirsdag morgen.

Biler og busser kjørte forsiktig over Klyvesletta i Skien tirsdag morgen. Foto: Grete Ingebjørg Berge / NRK

Været blir bedre Snøen hadde lagt seg som et lite dryss over Oslo tirsdag morgen. Foto: Victoria Wilden / NRK

– Blir snøen liggende?

– Temperaturen går opp i løpet av dagen, så i nærheten av kysten vil nedbøren gå over til sludd og regn. Lenger opp i landet blir snøen liggende litt, sier Berger.

I Sirdal i Vest-Agder har det falt 11 centimeter nysnø tirsdag morgen. Oppe i fjellet ved Haukeliseter har det falt 20 centimeter. Geilo har fått 7 centimeter.

– Ikke kjør med sommerdekk

Allerede mandag gikk Meteorologisk institutt ut og advarte om vanskelige kjøreforhold, spesielt i ytre strøk. Fylkene det er snakk om er Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Østfold. Det vil komme mest sør for Oslo.

Meteorolog Kristian Gislefoss sier snøen tirsdag vil komme overraskende på mange. Foto: Kristin Granbo / NRK

Meteorologene oppfordrer bilister som fortsatt har sommerdekk om å la bilen stå.

– Vi veit av erfaring at den første snøen ofte kommer overraskende på folk. Det blir ofte en del uhell fordi en ikke er vant med slike kjøreforhold. Vi oppfordrer derfor folk som skal ut og kjøre nå, om å kjøre forsiktig, seier statsmeteorolog Kristian Gislefoss.

Kan fryse på bakken

Meteorolog Rafael Escobar Løvdal sier til NTB at været tirsdag morgen igjen kan skape problemer natt til onsdag, spesielt i Østfold.

– Prognosene viser at snøen etter hvert går over til sludd og regn mange steder. Men vi kan ha utfordringer i bakkant av snøværet med nattefrost tirsdag kveld, hvor våt veibane kan fryse til. Vi kan oppleve store forskjeller. Vi ser også at det er fare for tåke på østsiden av Oslofjorden, slik at fuktighet fra luften kan sette seg på iskald bakke inn over Østfold i

løpet av natt til onsdag, sier han.