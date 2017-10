Slutt på overdoseprosjekt

I 2014 kom det fram at Porsgrunn var blant de verste overdosebyene i landet. Nå vil kommunen avslutte prosjektet for å forhindre overdoser skriver Porsgrunns Dagblad. Virksomhetsleder i Psykisk helsetjeneste og rusomsorg, Heidi Ekornrød Pedersen mener at arbeidet er ivaretatt selv om prosjektet avsluttes.