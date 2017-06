Slo og sparket 17 år gammel jente

Hendelsen skjedde på Landmannstorvet i Skien sentrum i natt.

17-åringen ble slått og sparket. Hun mistet en del hår og blødde neseblod, sier operasjonsleder Geir Kastmo ved Sør-Øst politidistrikt.

Drittslenging

Ifølge operasjonslederen ble jentene enige om å møtes for å gjøre opp etter en del drittslenging. Jentene skal ha kjent hverandre fra før.

– De har forklart at det var krangling, og at de skulle møtes for å gjøre opp. Men på et tidspunkt skar det seg, sier Kastmo.

Etter det voldelige oppgjøret ble 17-åringen kjørt på legevakten, før hun ble hentet av pårørende.

Anmeldes

Politiet fikk melding om hendelsen litt før midnatt. Ti minutter senere var de på plass.

– Det var mange som hadde ringt AMK og fortalte om jenta som fikk juling. Politiet fikk så melding av AMK, sier Kastmo.

Det var flere vitner på stedet. De to 19-åringene bli anmeldt.

– Vi har tatt imot forklaring og snakket med vitner. Det opprettes en sak som går på kroppskrenkelse, men det er fremdeles etterforskning som står igjen, sier Kastmo.