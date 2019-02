A-liste (for alle)



Unngå at begge voksne blir syke samtidig:

Dette er førsteprioritet! Én forelder får den utakknemlige oppgaven å håndtere spyet/diareen/syke barn. Dette er typisk den forelderen som også har hentet den syke ungen i barnehagen. Den andre holder avstand, lager maten og tar seg av de friske barna.



Engangshansker:

Ha alltid en boks liggende i ditt «spy-kit». Når et barn kaster opp eller får diaré, rekker minst én forelder å trekke på seg hansker før man tar seg av barnet og alt annet som har fått spy/avføring på seg.

Ved varsel om omgangssyke i barnehagen:

Gå over til å bytte bæsjebleier med engangshansker på. Spesielt dersom de er løsere enn vanlig. Slik kan du redde deg selv dersom barnet brygger på noe uten at det synes.



Håndklær/dynetrekk i hodeenden:

Når du aner at noe er på gang, legg flere lag med håndklær/dynetrekk i hodeenden av barnesengen. Da kan du flenge bort etter hvert som et håndkle blir utspydd. Husk et håndkle inn mot vegg/sprinkler, så slipper du kanskje å tørke bak sengen også.



Behandle alt utspydd/utbæsjet tøy som radioaktivt avfall:

Ha alltid på hansker på ved håndtering og vask tøyet i separat maskinvask. Gi deretter tøyet noen dagers/ukers karantenetid før det legges sammen med annet rent tøy dersom det er mulig. Slik kan man slippe en kjedelig runde med re-smitte.



Vask hendene med håndsåpe, ikke håndsprit!

Det er ikke alle mage/tarminfeksjoner som tas av håndsprit.

Visste du at du skal gni inn hendene så lenge som i et helt minutt? Det er også viktig å tørke hendene godt etterpå.



Dørhåndtak/toalett/vask:

Det skader ikke å vaske over litt ekstra. Pass på å tørke flatene godt etterpå. Munnbind/skjerf foran munnen kan være en idé ved vask av doskål.



B-liste (for dem som hater å ha omgangssyke over alt på jord)



Engangsmunnbind:

Om du er klin sprø og det er passer skikkelig dårlig med omgangssyken, kan det være en idé med munnbind. Vi finner i alle fall stor støtte i et munnbind når spruten står som verst.



Kniv og gaffel:

Dette er ekstrem-tipset. Spis all mat med kniv og gaffel, også brødmat. Dette er et tips for de spesielt paranoide, eller de som har en viktig arbeidsdag på jobb neste dag.



Bruk separate bad:

La de som er syke i husstanden bruke ett bad om det er mulig. Vask grundig over badet når sjauen er ferdig. Bad barnet rett etter at det har spydd seg ut. Klor badekaret/dusjen etterpå.