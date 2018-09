Slik skal Odd bli Europas mest miljøvennlige fotballklubb

Fotballklubbene Borussia Dortmund og Ajax har gjort det allerede. Odd-direktør Einar Håndlykken mener likevel at klubben hans har gode sjanser for å nå målet om å bli Europas mest miljøvennlige klubb.

Miljøvennlig konkurranse

– Borussia Dortmund har solceller, og Ajax har riktignok et lignende prosjekt, men vi har noen unike elementer som gjør at vi konkurrerer med de klubbene, sier Håndlykken til NRK.

Vi skal vinne på fotballbanen, men vinne miljøkampen i tillegg Einar Håndlykken

Odd-direktør Einar Håndlykken og Thor Bjørn Omnes, kommunikasjonssjef i Skagerak Energi. Foto: Bo Lilledal Andersen

De 5.000 kvadratmeterne med solcellepanel er knyttet til et av landets største batterier. Når lysene tennes, forsyner batteriet stadionanlegget med ren energi fra arenaens tak.

Pilotanlegget for lokal produksjon og lagring av elektrisk energi ved Odds arena i Skien har fått navnet Skagerak Energilab.

Slipper stor strømkabel

Anlegget leverer strøm til stadion, kontorer, en idrettsskole og butikkene i bygget, i tillegg til å sikre strøm til flombelysningen når klubben inviterer til hjemmekamp.

– Batteriene bidrar til at det ikke er behov for en ekstra stor strømkabel i bydelen for å dekke opp for et høyere strømforbruk til lyskasterne, sier kommunikasjonssjef Thor Bjørn Omnes i Skagerak Energi.

Han tror batterier av denne størrelsen vil være en del av løsningen i fremtidens energinett.

– Der alternativet tidligere ville være å bygge flere og tjukkere ledninger, kan vi i stedet sette opp batterier som kan løse den samme utfordringen.

Mange tak som kan brukes

Omnes ser mange muligheter i Grenland. Også på takene til privatboliger.

– Her snakker vi om mange kvadratmeter, så mulighetene er store. Vi ønsker å gå i retning av et fornybart og mer elektrisk samfunn. Da kommer vi til å trenge hver eneste kilowattime som produseres.

Foreløpig ikke lønnsomt

Det er investert 30 millioner i prosjektet så langt, men ikke først og fremst for å tjene penger, sier Omnes.

Sola skinner på Skagerak arena. Slikt blir det strøm av. Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

– Dette er et anlegg vi skal lære av. Det er også grunnen til at ENOVA går inn med store midler og støtter prosjektet vårt. Dette har nasjonal og internasjonal interesse. På Skagerak vil det bli produsert ca. 6-700.000 kilowattimer. Det vil være nok til rundt 30 eneboliger, sier kommunikasjonsdirektøren.

Sannelig fører det til at Odd-direktøren kommer seg trygt hjem også.

– Vi skal vinne på fotballbanen, men vinne miljøkampen i tillegg, sier Håndlykken, som kan kjøre elbil hjem fra jobb, ladet med solstrøm fra arenataket i Skien.