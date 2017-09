Slik skal de unngå en ny oljekatastrofe

Det er åtte år siden lasteskipet Full City gikk på grunn utenfor Langesund og slapp mellom 50 og 200 tonn olje rett ut i Telemarksskjærgården.

Kystverket og andre norske og utenlandske beredskapstjenester var tirsdag i Langesund for å gjennomføre den største oljevernøvelsen i Norge noensinne. Der var også kronprins Haakon og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Denne uken gjennomføres den største oljevernøvelsen i Norge noensinne utenfor kysten av Langesund. Foto: Sigmund Bolme / NRK

Imponert

Kronprinsen var imponert over det han fikk se.

– Det er veldig fint å se hvordan de øver, både Kystverket, sivilforsvaret, Kystvakta og alle dem som hører til i beredskapen. For det er bra å ha utstyr og gode planer, men så må man jo også øve jevnlig for å få best mulig effekt. Det er betryggende å se at det gjøres på en så profesjonell og bra måte som det vi har sett i dag, sier han.

Kronprins Haakon, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og Bamble-ordfører Hallgeir Kjelldal fikk demonstrert hvordan tilsølt sand blir renset for olje. Foto: Sigmund Bolme / NRK

I løpet av dagen fikk kronprinsen blant annet se noe av utstyret som brukes for å samle opp olje.

– Det har vært imponerende å se hvordan dette blir koordinert og den store interessen fra utlandet for å komme hit og lære gjennom øvelsen, sier kronprins Haakon.

Stadig bedre utstyr

Denne kurven ble testet for første gang under tirsdagens øvelse. Den brukes til å heise redningsmannskaper ombord i skip som for eksempel har gått på grunn. Foto: Sigmund Bolme / NRK

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mener Norge er blitt bedre på sikkerhet i årene etter at Full City gikk på grunn utenfor Langesund.

– Det er en kontinuerlig utvikling for å få bedre utstyr, det er noe av jobben Kystverket er med og koordinerer på vegne av staten, sier Solvik-Olsen.

Samferdselsministeren understreker viktigheten av å ha godt mannskap, godt utstyr, vite å bruke det og ikke minst sørge for at ressursene finner hverandre når ulykken er et faktum.

– Det utstyret som er tilgjengelig i dag er mye bedre enn det man hadde da ulykken var et faktum i området her. Hadde vi hatt det utstyret vi har i dag ville vi kunnet begrense konsekvensene, sier han.

– Sørge for ressurser

I løpet av 2016 passerte 4524 skip sundet mellom Stathelle og Sandøya innenfor Langesund. Fra og med januar og til og med juni i år passerte 2408 fartøy, viser tall fra Kystverkets analyseenhet i Vardø. I skipsleia går det gasstankere hver dag. Nå er det også snakk om å legge et deponi for farlig avfall til området.

– Hvordan vil dere sikre fjorden og området bedre for framtida?

– Det handler om å sørge for at Kystverket har ressurser, at vi har en god deponistruktur og å sørge for at deponiene har tilstrekkelig med utstyr, sier samferdselsministeren og fortsetter:

– Det er Kystverket som hjelper oss med det reint faglige og sørger for at vi fyller de oppgavene på en best mulig måte.

Storøvelse skal forhindre slike tilstander