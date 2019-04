Sønnen stakk innom foreldrenes hus i Porsgrunn for å hente avisa mens de var på hyttetur i helga. Da oppdaget han fyrstikkbitene.

– Veldig ubehagelig, sier huseieren til NRK.

Det var avisa Varden som først omtalte saken.

Gjelder flere hus i nabolaget

Da ekteparet kom hjem og fikk høre om sønnens funn, ble de engstelige.

Fyrstikkbiten var presset inn i toppen av dørsprekken, og vanskelig å oppdage. Det samme var gjort på flere hus i nabolaget. Foto: Privat

Huset har to utgangsdører, og da de fant biter av en fyrstikk begge steder, skjønte de at folk med uærlige hensikter måtte ha vært innom.

Etter en liten runde i nærmeste nabolag, viste det seg at det var stukket inn fyrstikker i dørsprekken til flere av boligene.

– Jeg tok kontakt med politiet umiddelbart. Da de hørte at det var snakk om flere hus bortover i gata, mente de det kunne være snakk om profesjonelle kriminelle med skumle planer, sier han til NRK.

Mange ulike triks

Det er ikke første gang kriminelle tar i bruk ulike triks for å sjekke om beboere er hjemme.

Annie Sandersen, leder av etterforskning og etterretning ved Grenland politistasjon, forteller at mobile kriminelle benytter seg av ulike triks for å sjekke om huseier er hjemme. Foto: Jonas Rydén / NRK

Tape på døra, lapp i dørsprekken eller småpenger lagt på trammen. Det dukker stadig opp nye varianter.

Annie Sandersen, leder av etterforskning og etterretning ved Grenland politistasjon, ber folk om å følge godt med.

– Vi vet at ulike former for merking av boliger forekommer. Vi kan ikke utelukke at det er snakk om mobile vinningskriminelle, sier hun.

Natt til mandag ble det satt inn ekstra patruljering i det aktuelle området.

Politiet anbefaler folk å ta noen forholdsregler i forbindelse med påskeferien som er like om hjørnet.

Ti tiltak mot innbrudd Ekspandér faktaboks La lys og radio stå på, gjerne i kombinasjon med tidsbryter. Ikke forlat hjemmet mørkt og med gardinene trukket for Ikke la blomstene visne i vinduene, unngå at søppelkassen er helt tom og ikke la posten hope seg opp Få noen til å klippe gresset (måke om vinteren) Samarbeid med naboer og sørg for tilsyn av boligen når du er borte Viderekople hustelefonen Lukk og lås den tomme garasjen Ikke oppbevar verktøy/redskap/stiger lett tilgjengelig Sett opp sensorstyrt utelampe som slår seg på/av ved bevegelser Ytterdører bør ha to låser. Minst en av de bør være FG-godkjent Merk, ta bilde av og registrer det du eier. Det er vanskelig å huske alt en eier. Har du hatt innbrudd, er det til stor hjelp å ha fotografi eller videofilm av eiendelene dine Kilde: politi.no

Sikret med alarm

NRK har vært i kontakt med flere av naboene i det aktuelle området på Bjørntvedt like utenfor Porsgrunn sentrum. Ingen ønsker navn eller bilde i saken.

– Det er ganske guffent dette her. Man føler jo at noen holder deg og huset ditt under oppsikt, sier en kvinne bosatt like i nærheten av huset til ekteparet.

Flere av husene i boligområdet er tydelig merket med alarm.

Huseieren som oppdaget fyrstikkene mener dette kan tyde på at tyvene er villige til å ta sjansen på å bryte seg inn, og kommer seg unna med verdisaker før vekter eller politi når frem.

Han tror ikke at han selv hadde oppdaget fyrstikkene, og er glad sønnen var oppmerksom.

– Vi sov ikke godt i natt. Man må jo bare håpe at politiet kan få tak i dem, sier han.