Slik ser det ut tre uker før seriestart

Ranheim spiller årets aller første hjemmekamp i eliteserien. Det skjer mot Brann på Extra Arena om knappe fire uker. banen har vært lagt under snø i vinter, men væromslag har gjort at det er blitt store mengder is. – De siste ukene har vi begynt å jobbe frem banen, men i natt hadde vi nytt større snøfall og måtte starte på nytt, forteller Fredrik Rostad Eriksen i Ranheim fotball.

Fredrik Rostad Eriksen, Ranheim Fotball