Slik oppdaget han svindelforsøket på Vipps

– Han kontaktet meg og sa han skulle overføre 5000 med en gang, og resten når han fikk pianoet, forteller Kjetil Klingberg

– Dette gikk fort

Dermed gikk det ikke mange sekundene før kjøperen sendte Klingenberg 5000 kroner på Vipps – uten å ha sett pianoet.

– Jeg tenkte, ok, dette gikk fort. Men da er han sikkert interessert.

Klingenberg skulle til å slenge seg i bilen for å møte kjøperen, men like etter fikk han en telefon. Det var kjøperen som kunne fortelle at han hadde ombestemt seg. Han hadde noen venner som hadde funnet et billigere piano, og han ville derfor at Klingberg skulle sende de 5000 kronene tilbake.

– Jeg trodde jeg fikk de 5000 kronene, og var faktisk på nippet til å sende dem i retur, sier Klingenberg.

Ingen betaling

Men han ante likevel at ikke alt var som det skulle. Etter å ha snakket med en bekjent som jobber i en bank, bestemte han seg for å ikke overføre pengene før de var på kontoen. Dette var fredag kveld, og Klingenberg ville derfor vente til mandag morgen.

– Og mandag morgen var det ingen penger der.

Betalingen var nemlig ikke en betaling, men en vanlig melding i Vipps-appen. Kjøperen hadde nemlig aldri betalt 5000 kroner til Klingberg.

En betaling og en slik melding i Vipps ser nesten like ut. Den viktigste forskjellen er at ved en betaling, så følger det med en liten verifisering der det står «Penger sendt».

Vipps-bekreftelse på en faktisk overføring av penger. Foto: Anniken Sanna / NRK

– Sjekk kontoen!

Det er først i sommer at Vipps har merket seg slike svindelforsøk, opplyser Vipps. Og disse brukerne har blitt blokkert.

Sjekk kontoen. Pengene skal være på kontoen i løpet av et sekund, sier Hanne Kjærnes i Vipps. Foto: Ilja C. Hendel / Vipps

– Det er først denne sommeren vi har hørt at denne metoden har blitt brukt – at svindlerne ber om å få penger refundert, og heldigvis får vi ikke så ofte meldinger om at Vipps blir brukt til svindel, sier kommunikasjonssjef Hanne Kjærnes i Vipps.

Hun har ett råd til de som mistenker at de blir utsatt for svindel.

– Det er viktig å sjekke at pengene er kommet inn på konto før man refunderer noe. Nå skal pengene komme inn på konto på sekundet, så det skal gå raskt å sjekke om det er en ekte overførsel.

Det er altså ikke nødvendig å vente til en vanlig arbeidsdag med å sjekke kontoen.

Vipps gjør appen svindel-sikker

– Så lenge det er brukt konto som betalingskilde, så skal – uavhengig om man har samme bank eller ikke – overførselen gå på sekundet, sier Kjærnes.

Men uavhengig av dette, er Vipps lydhøre for klagen om at meldinger og pengeoverføringer er for like, og nå kommer straks en ny versjon av appen, der det er et mye tydeligere skille mellom transaksjoner og meldinger.

– Dette har blitt prioritert, nettopp fordi vi har fått tilbakemeldinger om det. Vi ønsker ikke forvirring om hva som er pengeoverføringer og hva som er meldinger.

Appen med disse endringene kommer neste uke.

– Der er det mye tydeligere hva som er meldinger og hva som er transaksjoner. Da vil det ikke være mulig i det hele tatt å bruke slike meldinger som svindelforsøk, sier Kjærnes.