Skuffa over landslagstabbe

Odd-spelar Rafik Zekhnini er skuffa etter at det vart kjend at Noregs U21 landslag kan miste sigeren over Kosovo. Zekhnini var på banen da Noreg slo Kosovo 5–0 på måndag, og han tykkjer det er surt at ein så stor siger no kanskje ikkje vert teljande.