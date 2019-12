Skolen ville kalle julematen «tradisjonsmat» – så kom truslene

– Vi har i hvert fall ikke lagt ned forbud mot å bruke ordet «jul», sier rådmann i Seljord, Finn-Arild Bystrøm.

Det har kommet mange reaksjoner mot kommunen etter en nettsak Telemarksavisa (TA) publiserte lørdag.

Ifølge avisen hevder elever ved Seljord ungdomsskole at de skal ha fått beskjed om å ikke bruke ordene «julemat» og «juleball». I stedet skal de ha blitt bedt om å bruke «tradisjonsmat» og «skoleball».

En av truslene mot rektor på skolen er så alvorlig at rådmannen går til politianmeldelse. Det er også flere andre trusler han vurderer å anmelde.

Mener vinklingen er feil

Rådmannen mener flere av detaljene i TAs sak ikke stemmer, og at avisa har vært svært upresise.

– Vi har ikke nektet folk å bruke ordet «julemat». Vi bruker det også, sier Bystrøm.

VIL ANMELDE: Rådmann i Seljord, Finn-Arild Bystrøm sier flere av truslene er alvorlige. Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

– Men vi har brukt tradisjonsmat og tradisjonsbakst som alternative ord. Og så er det en del år siden vi sluttet å kalle det juleball, og i stedet kaller det skoleball.

Bystrøm sier at kommunen prøver å være mest mulig inkluderende.

– Vi har hatt et ønske om å ha aktiviteter som favner om flest mulig. Og i det så prøver vi å vekte hva vi kaller ting og hva vi sier om ting.

Endret overskriften

I løpet av helgen har Telemarksavisa endret tittelen på nettsaken, slik at det ikke lenger slås fast at elevene ikke får lov å si «julemat».

– Det er dekning for dette, men vi endret likevel fordi vi så at det var en del som kanskje med vilje misforstod det eller ikke hadde lest hele saken, sier ansvarlig redaktør Ove Mellingen.

UENIG: Ansvarlig redaktør for TA, Ove Mellingen, sier at de har dekningen for vinklingen i saken. Foto: Anne Lognvik / NRK

– Burde dere ha gjort noe annerledes?

– Jeg mener at vi ikke må underslå vanskelige diskusjoner. Så er vi opptatt av at debatten på Facebook ikke skal ta helt av. Jeg har personlig slettet mange innlegg som går langt over streken.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad er en av dem som har engasjert seg på Facebook. Han ber rektorer og skoleansatte senke skuldrene.

– For meg signaliserer dette litt berøringsangst og egentlig utrygghet. Senk skuldre, slapp av. Vi feirer jul i norge. Det er jeg helt sikker på at alle innvandrere også setter pris på å lære om hvordan vi gjør.

Mange juleaktiviteter i Seljord

NRK har kontaktet rektor på skolen for å få en kommentar, men har ikke fått svar.

Rådmann i Seljord, Finn-Arild Bystrøm, sier kommunen på mandag skal ha et møte om saken. Ordfører, rådmann og skoleledelsen skal gå gjennom den.

Han håper at Seljord ikke blir kjent for å være en kommune som ikke vil bruke ordet «jul».

– Seljord er en julekommune. Vi arrangerer julearrangementer, har juleverksted. Vi pynter med julekuler og julepynt, så at vi har sagt at vi ikke skal bruke ordet «jul» er ikke tilfelle.