Skoleklasse slått ut etter gårdsbesøk

Besøket for skoleklassen skulle bli et minne for livet, men ikke som barna hadde trodd. For en drøy uke etter møtet med sauene og lammene på gården i mai, møtte nesten ingen elever i klassen opp på skolen.

10 av 11 barn som hadde besøkt gården, var syke. Bare de tre som ikke hadde vært med, var friske. Læreren var også syk, og et familiemedlem ble syk et par dager seinere. To av barna måtte legges inn på sykehus i tre-fire dager.

Parasitt årsak til magesjau

Kjente parasitter og bakterier

Mistanken ble raskt rettet mot gårdsbesøket ti dager tidligere.

Saken ble meldt til Mattilsynet og Folkehelseinstituttet, og det ble tatt avføringsprøver fra fem av de syke barna. De viste at alle fem hadde funn av bakterien cryptosporidum, mens tre også hadde campylobacter. Prøvene av dyr på gården påviste funn av begge bakteriene i flere lam.

– Det er en spesiell sak, sier kommuneoverlege Lars Håvard Eriksen i Tokke.

Smitta gjennom munnen

Eriksen sier dette ikke var en besøksgård, men en gård som frivillig stilte opp for skolen. Han sier barna fikk i seg kjente parasitter og bakterier som fins på gårder.

Kommuneoverlege Lars Håvard Eriksen har sans for at skoler besøker gårder, men mener de bør ta noen forholdsregler. Foto: privat

– Smittemåten er at de har vært eksponert for parasitter og bakterier i avføring fra dyr som de har fått i seg via munnen.

Han sier smitten ikke regnes som farlig, og at man blir frisk uten behandling.

Ifølge Folkehelseinstituttets årsrapport for 2016 over utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge, skyldtes bare to av de 137 utbruddene campylobakter. Men det fremgår at det trolig er en stor underrapportering om utbrudd.

Vasketipsene som kan holde deg frisk

Nyfødte lam smittsomme

Mattilsynet har vært på gården, men fant ikke noe behov for å gjøre tiltak.

Seniorrådgiver og veterinær Gunleif Oland i Mattilsynet i Telemark sier nyfødte lam som får mat fra melkeautomater er veldig smittsomme de første dagene.

– Noen av lammene hadde diaré, men ingen klappa dem. Men fordi det var regnvær, hadde barna spist inne i sauefjøset.

Han vet ikke om ungene hadde fått beskjed om å vaske hendene først.

– Dette er et flott fjøs, og det var både en skikkelig vask med såpe og desinfeksjonsmiddel på gården.

- Vask hendene!

Skolen ikke redd nye gårdsbesøk

NRK har vært i kontakt med rektor ved skolen som sier de aldri tidligere har opplevd at barn har blitt syke etter besøk på gårder. Rektoren mener de har hatt maks uflaks.

Bedre håndhygiene, skifte av klær før og etter fjøsbesøk, og kanskje også hansker, kunne ha forhindra sykdomsutbruddet, mener kommuneoverlegen.

– Det er en potensiell smittefare, men med gode forholdsregler, må man for all del kose med lam, sier Eriksen.