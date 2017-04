Skogbrannen spreier seg fort i vinden

Eit skogbrannhelikopter er med i sløkkingsarbeidet. Og det er mellom 5 og 10 mål med skog som no er råka. Det er tørt i det kuperte området, og vinden blåser frå nordvest.

Brannen er nå i ferd med å spreie seg frå Svarttjern og i retning Gunnars. Det er nå om lag 50 mannskap frå brannvesenet ute i terrenget. Og det er kalla ut skogbranntroppar og folk frå sivilforsvaret.

– Brannhelikopteret er framme, og vil sirkle over området for å finne ut i kva for retning brannen spreier seg. Og kor det er best å sette ut brannmannskapa. seier operasjonsleiar Lene Nordbø.

Skogbrannhelikopteret hentar vatn i fjorden ved Herre i Bamble. Foto: Kenneth Hansen

Vanskeleg å kome fram

Brannsjef i Bamble Morten Meen Gallefoss fortel at brannvesenet fekk melding litt etter klokka 13.30 om ein brann på Herre i Bamble.

– Det brenn i eit område som er vanskeleg å kome fram til, så vi har brukt lang tid på å kome inn i området.

Det er eit brannhelikopter og om lag tretti mannskap ute nå, og det er kalla ut mannskapet frå skogbranntroppane og sivilforsvaret i Telemark.

– Vi jobbar på spreng. Men det er vind og eit kupert og utilgjengeleg område det brenn i.

Skaffer seg oversikt med drone

Brannvesenet skaffar seg oversikt over området det brenn i ved hjelp av ei drone og eit skogbrannhelikopter.

– Vi prøvar å skaffe oss informasjon og oversikt. Men skogbrannen spreier seg fordi det rett og slett er tørt og mykje vind.

Det skal ikkje vere fare for at skogbrannen skal spreie seg til bygningar i området.

– Vi trur ikkje det er fare for det, slik vi oppfattar brannen nå. Verken for bygningar eller liv og helse.

