En skipslast med CO₂ har nå kommet til terminalen i Porsgrunn, opplyser Sigurd Haukeli, administrerende direktør i Praxair Norge i en pressemelding.

Selv om situasjonen er krevende, vil Praxair fortsatt være i stand til å levere mer kullsyre utover i uken.

Onsdag meldte NRK at Aas stanset produksjonen av drikkevarer med kullsyre på grunn av CO₂-mangel. Allerede onsdag kveld meldte Praxair Norge at de har et skip lastet med CO₂ på vei.

Skipet kommer fra Yorkshire i England med CO₂ som kan brukes til produksjon ved bryggeri. Foto: Larvik Shipping

Ingen langvarig stopp

Leverandøren regner med at det er nok til å dekke behovet fremover, slik at ingen opplever langvarig stans.

– Vi regner med å kunne levere tilstrekkelige volumer i slutten av denne uken, og gjennom helgen, slik at ingen av våre industrikunder vil få langvarig produksjonsstopp. Vi tror derfor ikke at det er sannsynlig at det vil bli mangel på kullsyreholdige drikkevarer og andre næringsmidler i butikkene i tiden fremover som følge av CO₂-knappheten denne uken, sier Haukeli.

Praxair skriver at høyest prioritet er CO₂ til kunder med produksjon som ivaretar menneskers liv, helse, dyrevelferd og sikkerhet. Prioriteringen er nødvendig for å trygge at disse kundene har tilstrekkelige volumer til sikker drift.

– Deretter vil vi fra torsdag kveld, videre på fredag og gjennom helgen gjennomføre leveringer til blant annet matvareprodusenter, bryggerier og andre næringsvirksomheter.

Skyldes stopp i produksjonen

Yara meldte allerede 17 juni stopp i produksjonen på grunn av nødvendige reparasjoner. Det var da problemet oppsto.

På Herøya produserer Yara ammoniakk (NH3) til kunstgjødsel. Under produksjonen av ammoniakk dannes det CO₂. Deler av denne gassen blir fanget opp og levert til firmaet Praxair som har eget utstyr på Herøya.