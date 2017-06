Skiensbokser sikter mot verdenstoppen

Cruiservekt-bokseren var fullstendig suveren og brukte den første runden til å bokse seg inn.

I andre runde strammet han skruen og fikk inn flere klokkeklare treffere på Alexandersson, som så ut som et skadd dyr store deler av runden. Spesielt Melhus sine kroppsslag satte solide spor hos Alexandersson.

Svensken maktet lenge å holde seg på beina, men sank mer og mer i knærne før han til slutt måtte ta telling med et dypt kutt over øyet.

Da var Alexandersson i så dårlig forfatning at dommeren valgte å stoppe kampen og tilkjenne Melhus seieren til stor jubel blant de fremmøtte i Bergen.

Som i Oslo Spektrum i oktober møtte Melhus en motstander som aldri hadde noen sjanse.

– Jeg skulle selvfølgelig ønske jeg hadde en bedre motstander, men nå er jeg bare glad for at jeg fikk bokse igjen. Det er ni måneder siden sist og det er lenge for toppidrettsutøver, bare spør Therese Johaug, sa han til NTB like etter at han hadde vunnet sin kamp.

Slitt økonomisk

Melhus har slitt med å få profftilværelsen til å gå rundt og måtte kaste inn håndkleet da Cecilia Brækhus måtte utsette sin kamp mot Klara Svensson i februar.

I februar sa han til Dagbladet at han hadde startet en jobbsøkerprosess, men så dukket en sponsor opp og sørget for videre satsing.

– Det har vært mye stang ut siden 1. oktober, men endelig ble det stang inn igjen, sier han og legger til at det kan gå svært langt om alt rundt det sportslige er i orden.

– Jeg kan bli så god som jeg vil bli og foreløpig vil jeg bli verdens beste.

Hjem til Skien

Nå planlegger han en lignende folkefest i Skien som den Cecilia Brækhus nå har i Bergen.

– Det blir folkefest i Skien den 21. oktober i Skiens fritidspark i samarbeid med Norges Bokseforbund og et sterkt næringsliv i Grenland i ryggen. Vi gleder oss til å lage folkefest slik som vi har gjort i Bergen og Oslo Spektrum, sa han og tilføyde at motstanderen blir av et høyere kaliber enn han har møtt i sin proffkarriere hittil.

– Motstander er ikke helt klar ennå, men jeg kan garantere at det blir bedre enn det jeg har møtt tidligere.