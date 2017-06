Skien får NAVs nye regionkontor

– At Skien nå får regionkontor, viser at man her har god kompetanse og dyktige ansatte, sier Bård Hoksrud.

Tidligere denne uken foreslo direktør for NAV Sigrun Vågeng at NAVs hovedkontor skal til Skien. Det er i forbindelse med at NAV deler lander inn i 12 regioner.

Nå har statsråden gjort det klart at hun vil følge direktørens anbefalinger for Telemark. Det vil si at Skien vil få regionkontor for NAV.

– Den anbefalingen som NAV har gjort betyr at flere NAV ansatte kommer til Skien, sier arbeidsminister Anniken Hauglie.

Skien er det beste valget

Arbeidsminister Anniken Hauglie Foto: Leif Rune Løland / NRK

Arbeidsministeren sier hun støtter anbefalingene hun har fått fra NAV om hvor regionkontoret skal ligge. Hun tror dette blir bra både for NAV og for regionen.

Det er en arbeidsgruppe som har jobbet med å vurdere hvor det er faglig sett er best å legge regionkontoret. Arbeidsgruppen var tydelig på at Skien er det beste valget

– Jeg tror NAV til Skien vil bidra til at regionen får et godt og sterkt NAV kontor. Det blir gode fagmiljøer for de ansatte, og at dette vil være den beste løsningen for alle, mener arbeidsministeren.

Flere til Skien

En del arbeidsplasser vil bli flyttet til Skien, det eksakte tallet er enda ikke klart. Arbeidsministeren understreker at det er ingen ansatte i NAV som kommer til å miste jobben sin på grunn av sammenslåingen. Men noen må kanskje regne med å flytte på seg.

– Det viktigste i denne prosessen har vært lokaliseringen for den nye regionkontoret til NAV, og finne det stedet som best støtter opp under NAVs målsettinger om å få fler folk i jobb, sier Hauglie.