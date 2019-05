Skal du ha pass? Så lenge må du vente

– Vi har fortsatt noe ventetid for å få pass, men vi klarer å ta unna det verste trykket, sier Torill Sorte, som er leder for Felles enhet for Utlending og forvaltning i Sør-Øst politidistrikt.

For bare tre måneder siden risikerte mange å måtte vente i hele fire måneder for å få nytt pass, noe som gjorde at folk valfartet til de mindre passkontorene for å få hjelp.

– Vi legger ut timer hver eneste dag, men noen dager legger vi ut flere timer enn andre dager. Årsaken til det er at vi i februar og mars så at det var rundt 20 prosent av de som hadde bestilt time, som ikke dukket opp, sier Sorte.

Se oversikt over første ledige timer i de forskjellige distriktene her:

Første ledige time (oppdatert fredag ettermiddag) Ekspandér faktaboks Oslo politidistrikt: Politihuset i Sandvika: Tirsdag 25.06

Politihuset på Grønland: Tirsdag 25.06 Vest politidistrikt: Askøy lensmannskontor: Torsdag 27.06

Bergen vest politistasjon: Mandag 17.06

Fusa lensmannskontor: Onsdag 03.07

Hardanger lensmannskontor: Mandag 03.06

Kvam lensmannskontor: Mandag 17.06

Nordhordland lensmannskontor: Mandag 08.07

Os lensmannsdistrikt: Torsdag 11.07

Sotra og Øygarden lensmannskontor: Ingen ledige timer

Voss lensmannsdistrikt: Tirsdag 11.06 Agder politidistrikt: Arendal politistasjon: Onsdag 26.06

Politihuset i Kristiansand: Torsdag 27.06 Sør-Øst politidistrikt: Publikumssenteret i Stokke: Tirsdag 4.06

Drammen politistasjon: Tirsdag 09.07

Grenland politistasjon: Onsdag 10.07

Notodden politistasjon: Mandag 05.08 Trøndelag politidistrikt: Trondheim sentrum politistasjon: Onsdag 10.07

Heimdal politistasjon: Torsdag 11.07

Orkdal og Agdenes lensmannskontor: Tirsdag 25.06 Troms politidistrikt: Bardu lensmannskontor: Onsdag 19.06

Finnsnes lensmannskontor: Mandag 24.06

Harstad politistasjon: Tirsdag 11.06

Politihuset i Tromsø: Fredag 07.06 Nordland politidistrikt: Bodø politihus: Torsdag 11.07

Alstahaug og Leirfjord lensmannskontor: Onsdag 03.07

Brønnøy og Vevelstad lensmannskontor: Mandag 01.07

Fauske lensmannskontor: Tirsdag 02.07

Mo i Rana politistasjon: Onsdag 12.06

Mosjøen politistasjon: Tirsdag 04.06 Øst politidistrikt: Lillestrøm politistasjon: Torsdag 20.06

Ski: Tirsdag 9.07

Grålum: Onsdag 26.juni Innlandet politidistrikt: Politihuset på Gjøvik: Ingen ledige timer

Gran lensmannskontor: Ingen ledige timer Finnmark politidistrikt: Timebestilling er ikke tilgjengelig på nett. Sør-Vest politidistrikt: Etne og Vindafjord lensmannskontor: Mandag 03.06

Karmøy lensmannskontor: Mandag 03.06

Politihuset i Haugesund: Tirsdag 04.06

Sauda lensmannskontor: Mandag 03.06

Stord lensmannskontor: Onsdag 12.06

Randaberg: Onsdag 19.06

Sandnes politistasjon: Tirsdag 02.07 Møre og Romsdal politidistrikt: Kristiansund politistasjon: Mandag 03.06

Molde politistasjon: Fredag 07.06

Politihuset i Ålesund: Mandag 03.06 (Politiet legger fortløpende ut ledige timer, og det tas forbehold om at oversikten kan inneholde feil) (Kilde: Politiet.no)

To måneders ventetid

Justisdepartementet har bestemt at halvparten av alle passkontorene i landet skal nedlegges etter at Norge har fått internasjonal kritikk for sviktende sikkerhet. Det betyr at mange får lengre reisevei.

I dag er det 141 passkontorer i landet. I løpet av sommeren skal tallet ha krympet til 77, i tråd med vedtaket i Justis- og beredskapsdepartementet.

Leder for Felles enhet for Utlending og forvaltning i Sør-Øst politidistrikt, Torill Sorte, sier passkøene er blitt noe kortere enn for noen måneder siden. Foto: Heidi Elisabeth Odde

Passkøene varierer rundt om i landet. I noen politidistrikt er det opp mot to måneders ventetid for å få bestilt nytt pass.

Likevel forsikrer Sorte at alle som trenger pass, skal få det.

– Noen steder kan du få time både i juni og juli. Andre steder må du vente til august. Uansett er forholdene bedre nå enn det var for noen måneder siden.

– Vi har økt bemanningen, og jeg håper vi skal få bort alle de dødtimene som vi skulle ha produsert for dem som trenger pass, sier Sorte.

Bestilte lang tid i forveien

Thomas Helgesen og datteren Sanna Sofie Helgesen Vådal er på Grenland politistasjon for å få nye pass.

De skal til Spania i oktober, men valgte å være tidlig ute med bestillingen for å være på den sikre siden.

– Vi visste at det var lang ventetid for å få pass, så vi bestilte time god tid før vi skulle ut og reise. Det er faktisk et par måneder siden vi bestilte, sier Helgesen.

Dobbelbooker timer

Sorte sier det største problemet nå er folk som dobbelbooker timer i andre politidistrikt, men som ikke dukker opp.

– Folk gjør det for å sikre seg, men de tar opp plassen for andre som trenger nytt pass. Vi ser at folk fra Oslo booker timer i politidistriktet vårt, og så møter de ikke opp fordi Oslo politidistrikt legger ut timer. Da sitter vi jo der og kikker på hverandre.

Hun sier at politidistriktene dermed må overbooke timer for å ha nok kapasitet til alle.

– Konsekvensene er at enkelte dager blir det lenger ventetid, fordi da kommer alle den dagen. Andre dager er det mange som ikke møter opp, så systemet er veldig uforutsigbart, sier Sorte.