– Apolloen er så vakker. Den er stor og hvit og flyr litt spesielt, den liksom glir gjennom lufta. Har du sett en apollo, vet du hvordan den ser ut.

Sommerfuglentusiast Bjørn Olav Haukelidsæter så apolloen i Seljord tidligere i sommer. Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

Det sier sommerfugl-entusiast Bjørn Olav Haukelidsæter. Etter tips kom han over den sjeldne sommerfuglen på Heggeneset i Seljord i sommer.

Men først måtte han gå på en gjengrodd sti ved en bratt fjellskrent, for atollen liker utilgjengelig natur. Det bør også være varmt og godt vær med litt vind, og så bør det vokse smørbukk der, favorittplanta til larvene.

Kartleggingskoordinator Helene Jensen i SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold) sier atollen plutselig kom seilende gjennom lufta i Vefall i Seljord da 40 kartleggere var samlet på «Rødlistefestival» i Telemark i juli i år.

– Da ble det hallelujastemning! Den er så stor, og ser nesten ut som en stor fugl og flyr så elegant.

Trodde sommerfuglen var utdødd - så kom den flaksende forbi

Truet av gjengroing og gjødsling

I Jotunheimen er det en egen art, men ellers har apollosommerfuglen forsvunnet mange steder og finnes nå bare i enkelte dalstrøk, som på Dalen og i Seljord.

Helene Lind Jensen i SABIMA, sier Telemark er det området hvor apollo-sommerfuglen har hatt solide forekomster gjennom tidende.

Apollo er en av to fredede sommerfugler i Norge, og antallet svinger fra år til år

Telemark er et viktig fylke for flere av dagsommerfuglene som er i tilbakegang. Trusselen er gjengroing og gjødsling av leveområdene.

Jensen framhever Telemarks kulturlandskap med slåttemarker og store daler med bekkekløfter.

– Telemark er veldig viktig for artsmangfoldet, og her er kulturlandskapet vært holdt i hevd i flere 1000 år, sier Jensen.

Stopper bygging

Tiltrekker seg sommerfuglturister

Telemark tiltrekker seg nå også turister som kommer bare på grunn av sjeldne sommerfugler.

– Det virker som om ganske mange ser verdien av artsmangfoldet vi har i Telemark, og fylket begynner å bli litt kjent. Det kommer folk fra Lista, Trøndelag og etter hvert også utlendinger, sier Haukelidsæter.

Haukelidsæter er også en ivrig fotograf. Og hvis han fanger atollen, er det ikke lenger med hov, men med kamera.

– Apolloen er freda, og du kan fange den og slippe den ut igjen, såkalt catch and release, men risikoen er der for at du skader sommerfuglen.

Hos Seljord kommune er det kjent at en rekke personer har observert apollosommerfuglen både i Flatdal og Svartdal i kommunen så seint som i år. Men kultur- og næringssjef Asbjørn Storrusten sier de ikke har markedsført Seljord som et spesielt sommerfuglsted tidligere.

– Vi har ikke tenkt så mye på denne sommerfuglen som en severdighet. Men det fins mange med særinteresser rundt om i verden og dette bør vi markedsføre og legge til rette for.