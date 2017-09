Sjekk hva de fant i vannet

Et hjemmebrentapparat, en moped, endel sykler og flere rustne handlevogner ble funnet på bunnen, skriver avisa Telen.

I tillegg fant de mange, gamle store dekk. Det var i forbindelse med en ryddeaksjon denne uken at skrotet ble oppdaget.

– Det er nok rundt seks meters dyp, og kanskje folk bader her. Da er det slett ikke bra at det for eksempel stikker opp et bordbein eller andre spisse gjenstander fra bunnen, sier leder i Notodden Dykkerklubb, Borgar Johnsen til avisa.

Fulle konteinere

Denne uken ble skrotet heist opp av Heddalsvannet, og dumpet i flere kontainere. Ryddeaksjonen er en del av den store «Hold Norge Rent-aksjonen» der Norges Dykkerforbund samarbeider med Sparebankstiftelsen.

– Det er lurt å fjerne skrotet, og søppel i nærområdet er ikke noe hyggelig. Det er heller ikke trivelig når det kommer båter og fortøyer ved brygga, for alt skrotet kan sees fra bunnen, sier oppsynsmann i Notodden kommune, Ole Sverre Kantebakke til Telen.