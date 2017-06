Siljan inn i sandsaken

Siljan blir nå koblet inn som settekommune i forbindelse med sanduttaket på Geiteryggen i Skien. Det betyr at Siljan kommune skal behandle spørsmålet om sluttattest for arbeidene. Ordfører i Skien, Hedda Foss Five, sier at Siljan overtar saken fordi kommuneadministrasjonen i Skien er inhabile.