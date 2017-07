Politiet i Telemark pågrep og siktet i går kveld en mann i 20-årene i forbindelse med drapet på Andre Vollen. Den pågrepne mannen er også siktet for voldshendelsen i Odins gate fredag 7. juli.

Politiadvokat Tine Henriksen ønsker ikke å gå nærmere inn på bakgrunnen for pågripelsen, men forteller at siktede ikke har bostedsadresse i Odins gate, men at han kjente avdøde fra tidligere.

– Kjente til hverandre

– Siktede har ikke bostedsadresse i Odins gate, men han og avdøde kjente til hverandre fra tidligere. Politiet er godt kjent med siktede fra tidligere straffesaker, sier Henriksen.

I en pressemelding tirsdag skriver politiadvokaten:

– Politiet mener at det er sannsynlig at siktede har drept Andre Vollen og utøvd vold mot en mann i Odins gate fredag 7. juli, men av hensyn til etterforskningen kan ikke politiet nå gå nærmere inn på bakgrunnen for dette. Det er fremdeles nødvendig å være tilbakeholden med detaljer for å redusere risikoen for påvirkning av vitner.

Avhøres i dag

Politiet fortsetter med tekniske undersøkelser på åstedet i Odins gate, i tillegg til en rekke vitneavhør.

– Den pågrepne vil bli avhørt i dag. Da får han anledning til å forklare seg ut fra siktelsen, forteller Tine Henriksen.

Pågripelsen foregikk uten dramatikk og mannen planlegges framstilt for varetektsfengsling i Nedre Telemark tingrett i morgen. Advokat Espen Refstie er oppnevnt som forsvarer for siktede.

Funnet lørdag

Det var fredag en mann i 50-årene ble funnet blodig og forslått i en bolig i Odins gate.

– Det er tydelig at han har fått juling, sa operasjonsleder Vidar Aaltvedt i Sør-Øst politidistrikt til NRK.

En nabo som fant mannen, og meldte fra til nødetatene.

Lørdag satte politiet i gang drapsetterforskning etter at en mann i 30-årene ble funnet død i en leilighet i samme boligkompleks i Skien lørdag kveld.

Kripos ble koblet inn i saken for å bistå politiet i Telemark.

Boligblokkene i Odins gate har i lang tid vært preget av bråk, branner og kriminalitet.

Mandag gikk politiet i samråd med de pårørende ut med at det var 37 år gamle Andre Vollen fra Skien som ble funnet drept.

NRK kommer med mer.