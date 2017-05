Setter ut 8000 tamme ender for jakt – jegerne frykter negativt syn på norsk jakt

Å gå på jakt i Norge er tradisjonelt forbundet med matauk, men har i moderne tid like mye med rekreasjon og fritid å gjøre. Poenget har likevel vært å jakte på fugler og dyr det er nok av.

Derfor er informasjonssjef Espen Farstad i Norges Jeger- og fiskerforbund (NJFF) kritisk til å sette ut tamender.

Espen Farstad i Norges Jeger- og fiskerforbund er kritisk til å sette ut tamender til jakt. Foto: Signe Karin Hotvedt / NRK

– I Norge høster jegerne av naturens overskudd. Her er det et forlystelsesmotiv som åpner for refleksjoner rundt hvorvidt det er nødvendig å jakte. Det er vi ikke så glade for, sier han.

Fremmede tradisjoner

Løvenskiold-Fossum Skog har fått tillatelse fra Miljødirektoratet til å sette ut 8000 ringmerkede stokkender i 2017.

– Dette er en helt vanlig del av den kontinentale jakttradisjonen. I Danmark setter man ut en million fasaner hvert år, hovedsakelig for å gjøre penger på dem på godsene, sier Farstad.

Han er imidlertid redd denne typen jakt kan føre til et negativt syn på norsk jakt, og sier motivet føles fremmed.

Bekymret for villendene

– Dette er stokkender som er avlet opp i Sverige, så blir de importert til Norge og satt ut i ulike vann. Vi er bekymret for hvordan dette vil påvirke den ville bestanden av stokkand i Norge, sier naturvernrådgiver Martin Eggen i Norsk Ornitologisk Forening (NOF).

Foreningen har satt i gang underskriftskampanjen «Stopp jakta på utsatte stokkender». Til nå har de samlet over 1800 underskrifter.

Farstad i NJFF sier de ikke har noe imot at folk tjener penger på utmarka, men at det er noe med motivet for jakten.

– Vi driver med en aktivitet hvor vi faktisk skal ta liv og er avhengig av å ha en aksept i samfunnet for det vi bedriver, sier han.

Kan bli siste gang

2017 kan bli siste året med jakt på importerte og utsatte stokkender. Miljødirektoratet har bestilt en rapport fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet for å få mer kunnskap om mulige skadevirkninger på norsk natur.

– Rapporten vil skape grunnlaget for om dette vil bli en del av norsk jakttradisjon, eller om dette blir siste året med utsetting av stokkender, sier Eggen i NOF.

Det har ikke lykkes NRK å få en kommentar fra viltforvalter Carl-Martin Nygren Løvenskiold-Fossum skog ANS i Skien, men til TA tidligere i vår sa han at de ser på det som en forretning å sette ut endene.