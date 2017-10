Serverer valgfrihet og gode smaker

Sykehuset Telemark serverer flere måltider og kalorier for at pasientene skal bli friske mye raskere. Avdelingsleder Ann Iren Skjemstad sier valgfrihet og gode smaker er viktig for å hindre underernæring. En av tre pasienter som kommer til norske sykehus er underernærte eller er i ferd med å bli det.