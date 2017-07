Sender hjelpemidler til syriske flyktninger

– Å være flyktning er ille nok i utgangspunktet, men å være flyktning og funksjonshemmet i tillegg gjør situasjonen bare enda verre.

Det sier ergoterapeut i Sauherad kommune, Ronald Bruinvis.

Han ønsker nå å gjøre situasjonen lettere for funksjonshemmede flyktninger. Ved hjelp av organisasjonen «Mange Bekker Små » og andre ergoterapeuter i Telemark, har Ronald samlet inn hjelpemidler til funksjonshemmede flyktninger til flere hundre tusen kroner.

Bruinvis forteller at de sender alt fra rullatorer til dusjkrakker til Libanon.

– Vi sender 75 rullatorer, 25 rullestoler, forskjellige gåstativ, dusjkrakker og toalettstoler. Så sender vi masse småting som kan brukes til reparasjon.

Ergoterapeut i Sauherad kommune og politiker for Miljøpartiet De Grønne på fylkestinget i Telemark, Ronald Bruinvis. Foto: Kristine Koslung / NRK

Han mener at flyktningkrisen er en enorm utfordring for myndighetene i Libanon. Derfor har det blitt gjort en jobb for å sørge for at noen av flyktningene som står helt bakerst i køen får hjelp.

– Det vi sender er kanskje bare nok til en dråpe av det havet som er. Men vi håper at det vi sender kan hjelpe funksjonshemmede til å bevege seg lettere.

Med livet som innsats

Bamser beskytter under frakt

«Mange Bekker Små» har siden 2015 samlet inn og distribuert klær og nødhjelpsutstyr til de mange syriske flyktningene som befinner seg i Libanon.

Organisasjonen likte Ronalds ide, og har hjulpet til med organisering og frakt av hjelpemidler og bamser som skal sendes til landet.

– Vi har en god del bamser og små leketøy som skal være med. Det er kjempefint og ha dette også, for hjelpemidlene er vanskelige å frakte. Så da kan vi bruke bamsene til å stabilisere i containeren, forteller Bruinvis.

På fredag blir det sendt av gårde en container med alt utstyret til Libanon. Bruinvis håper utstyret ankommer landet i løpet av en måneds tid, og vil da reise til Libanon og sørge for at utstyret blir fordelt riktig.