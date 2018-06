Selger ulovlige elsykler på nett

– Vi har gått gjennom et stort antall annonser og har funnet skremmende mange ulovlige sykler. Selgerne skriver helt åpent om fartspotensial langt over de lovlige 25 kilometer i timen, om motorer på flere tusen watt, og at du slipper å trå selv, sier generalsekretær i syklistenes landsforening Morgan Andersson.

De liker ikke utviklingen der mange velger å manipulere eller trimme elsykler slik at de går langt fortere enn det som er tillatt.

– Det er veldig farlig med slike sykler. Mange kjører veldig fort innimellom andre myke trafikanter på fortau eller gang- og sykkelstier. Enkelte kommer kjørende i 50–60 kilometer i timen på steder der det ikke er lagt til rette for det, sier Andersson.

Morgan Andersson i syklistenes landsforening advarer mot ulovlige elektriske sykler. Foto: Syklistenes Landsforening

Syklistenes landsforening mener å se at det omsettes mange ulovlige sykler på internett. Andersson mener folk bør være mer på vakt ved kjøp av elektrisk sykkel.

– Om du kjøper brukt bør du spørre om å prøve sykkelen. Hvis den går fortere enn seks kilometer i timen uten at du må trå er den ulovlig, det samme gjelder hvis motoren ikke bryter ved 25 kilometer i timen, sier Andersson.

Ikke ulovlig å selge

Politiet får stadig henvendelser om villmannskjøring på elektriske sykler. Den siste tiden har de også hatt kontroller med fokus på elektriske sykler som likner på mopeder. Trafikkoordinator i Politiet i Telemark, Nils Anders Bruun advarer mot å kjøpe manipulerte eller trimmede sykler.

– Det er ikke ulovlig å kjøpe eller selge slike sykler. Men det er ulovlig å bruke dem. Også er det slik at man kan ikke skylde på andre. Det er brukeren eller føreren som er ansvarlig for at sykkelen er slik den burde være, sier Bruun i politiet.

Nils Anders Bruun er trafikkoordinator i politiet i Telemark. Han sier det er føreren som er ansvarlig for at sykkelen er slik den bør være. Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

Politimannen er opptatt av konsekvensene som kan følge ved bruk av ulovlige sykler.

– En ulovlig sykkel er ikke forsikret, dermed vil det få store konsekvenser om man kolliderer, skader andre, eller seg selv, sier Bruun.

Han anbefaler alle som skal kjøpe en brukt elsykkel om å prøve sykkelen før man eventuelt kjøper.