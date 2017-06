Sekund frå å verte treft av stein

– Ein vakker dag var nære på å ende tragisk. Me hadde rett og slett englevakt, seier Sofia Sandblom.

Da eit mørkt objekt kom rullande ned fjellsida, trudde Sandblom og familien fyrst at det var ein høyball. Objektet trefte bakken i høg fart og spratt opp i lufta, for så å lande midt i vegen med eit brak.

Det dei fyrst trudde var ein høyball, synte seg å vere ein stor stein.

– Vår fyrste reaksjon var jo sjølvsagt å stoppe bilen og kome oss ut. Me var jo redd for at det kunne kome fleire steinar, seier Sandblom.

– Kor stor var denne steinen?

– Den vog nok eit par tonn, seier ho.

Sofia tok eit bilete av sonen, Felix Sandblom, saman med den store steinen som nesten trefte bilen deira. Foto: Sofia Sandblom

Sandblom og resten av familie takkar høgare makter for at dei ikkje kom til staden 3 sekund tidlegare.

– Da trur eg ein eller fleire av oss hadde døydd. Me hadde rett og slett vorte knust av steinen, seier ho.

Ein kan aldri vere førebudd på slike hendingar, men Sandblom seier dei vart ekstra overraska over at steinen kom rullande ned akkurat her.

– Det er så mykje vegetasjon og liknande så det ser absolutt ikkje ut som ein stad der det kan rase stein, seier ho.

Politiet vart raskt varsla om hendinga, og omkring 20 minutt seinare vart steinen fjerna av Statens vegvesen.